Экспресс с коэффициентом 7.19: «Реалу» не по зубам такой «Ливерпуль»

При Арне Слоте «красные» стали только сильнее, а у «сливочных» есть масса проблем.

Вчерашние матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов получились очень интересными. Большая часть команд порадовала результативностью. Надеемся, что сегодня будет не хуже. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.19.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ювентус»

Странно, что букмекеры отдают предпочтение «Астон Вилле». С одной стороны, команду можно похвалить за прогресс конкретно в этом сезоне. В чемпионате Англии отставание от топ-5 составляет всего три очка, а в Лиге чемпионов такое же отставание от лидера. Солидно! Однако результаты в недавних матчах вызывают опасения. Последняя победа бирмингемцев датируется 22 октября. С тех пор они провели шесть встреч в разных турнирах и добыли всего лишь две ничьих при четырёх поражениях. На данном отрезке пропущено 12 мячей. Многовато.

«Ювентус» с Тьяго Моттой прогрессирует. Во-первых, клуб пока что в четырёх очках от лидера Серии А, а потому продолжает борьбу в том числе и за золотые медали. Во-вторых, находится среди претендентов на прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, более важно то, что «старая синьора» в этом сезоне редко проигрывает. Единственное поражение случилось в матче со «Штутгартом» (0:1), и гол туринцы пропустили на 90+2-й минуте.

Если учитывать, мягко говоря, не самое стабильное состояние «Астон Виллы», ждём, что «Ювентус» как минимум не проиграет. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.63.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Сегодняшней стабильности «Ливерпуля» может позавидовать любой. Во-первых, отмечаем лидерство в АПЛ. 10 побед в 12 турах и восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя — это круто. Во-вторых, выделяем лидерство в Лиге чемпионов, ведь больше ни у кого нет четырёх побед в четырёх турах соревнования. Подопечные Арне Слота провели 14 встреч в разных турнирах и одержали 13 побед при ничьей с «Арсеналом» (2:2).

В пяти прошлых матчах «красные» забивали 14 раз. То есть в среднем по два-три мяча. Причём соперники были приличные. Дважды пострадал «Брайтон» (3:2 и 2:1), также досталось держащей марку при Унаи Эмери «Астон Вилле» (2:0) и «Саутгемптону» (3:2). Вишенкой на торте можно назвать разгром леверкузенского «Байера» (4:0). Того самого, который гремел на всю Европу в прошлом сезоне.

Чем может парировать «Реал»? Разве что начальной стадией возвращения в былую форму. До перерыва на международные матчи в середине ноября мадридский клуб обыграл «Осасуну» (4:0), а после перерыва — «Леганес» (3:0). Однако до того проиграл «Барселоне» (0:4) в Примере и было поражение 1:3 от «Милана» в Лиге чемпионов. Килиан Мбаппе пока не показывает свой лучший футбол, и это проблема.

«Ливерпуль» к данной минуте выглядит так, будто готов выиграть даже у мадридского «Реала» — действующего победителя Лиги чемпионов. Особенно если учесть, что в предстоящей встрече его будут подгонять родные трибуны. А соперник, в свою очередь, прилетит из другой страны. Короче говоря, пожалуй, это тот самый момент, когда можно прислушаться к букмекерам и поверить в победу хозяев. Прогнозируем победу «Ливерпуля» за 1.80.

Прогноз на матч «Монако» — «Бенфика»

В прошлом матче Александр Головин забил первый гол в сезоне, чем помог «Монако» одержать победу над бойким «Брестом» (3:2). Этот результат должен вдохновлять. Вообще, монегаски радуют. Во-первых, занимают единоличное второе место в чемпионате Франции и претендуют как минимум на финиш в топ-3. Во-вторых, отстают от лидирующего в Лиге чемпионов «Ливерпуля» всего на два очка и претендуют на прямой выход в плей-офф. В-третьих, идут на серии из трёх побед.

«Бенфику» тоже нельзя недооценивать. Как вы можете помнить, у команды приличный состав и она завсегдатай еврокубков. К этому дирекция подходит ответственно. Кроме того, перед международной ноябрьской паузой получилось разгромить «Порту» — вечного конкурента и одного из лидеров чемпионата Португалии. Но у «орлов» в этом розыгрыше Лиги чемпионов получается выступать не лучшим образом. За четыре тура удалось набрать только шесть очков. Ситуация вполне рабочая — отставание от зоны прямого выхода в плей-офф составляет всего три очка, а впереди ещё вагон игр. Да и за 4:0 с «Атлетико» можно похвалить.

И всё же на родном «Луи II» разогнавшийся и более свежий «Монако» должен как минимум не проиграть. Вместе с тем логично ждать голы. Монегаски не всегда надёжны в обороне, а лиссабонцы могут потерять концентрацию из-за влияния дороги. Мяча три-четыре, вероятно, получится увидеть. Поставить, что красно-белые не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча, можно за 2.45.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Ювентус» не проиграет «Астон Вилле» за 1.63.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» в игре с «Реалом» за 1.80.

Ставка 3: «Монако» не проиграет «Бенфике» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Общий коэффициент: 1.63 Х 1.80 Х 2.45 = 7.19.