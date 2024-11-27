«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Василевский — стена

От Кучерова и Мирошниченко ждут голов, но грядущий матч вряд ли порадует результативностью.

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 28 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На 28 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Амали-Арена» померяются силами «Тампа-Бэй» и «Вашингтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Лайтнинг» свойственна нестабильность. Начался ноябрь для них неудачно, в частности из-за важных кадровых потерь. Подопечные Джона Купера навёрстывают упущенное. В последних шести матчах они потерпели только два поражения. Уступили «Коламбусу» (6:7 ОТ) и «Далласу» (2:4).

«Тампа-Бэй» победила ряд сильных соперников — лидирующий «Виннипег» (4:1), возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Нью-Джерси» (4:0) и «Колорадо» (8:2). Во всех трёх матчах восхитительно выступил Андрей Василевский, установивший рекорд по скорости достижения 300 побед в НХЛ.

Недаром говорят, что голкипер — половина команды. Василевский, возможно, даже чуть больше. Российский вратарь восхищает невероятными спасениями и стабильной игрой с максимальной концентрацией. Забить ему — невероятно сложно, хотя защита «Лайтнинг» не славится надёжностью.

У «Тампа-Бэй» отчётливо прослеживается крен в нападение. У неё много техничных нападающих, среди которых выделяется невероятным видением площадки Никита Кучеров. В этом сезоне он провёл только три матча без набранных очков. На его счету 12 заброшенных шайб и 20 голевых передач.

Хорошо, когда лидеры пребывают в отличном тонусе и делают результат. «Вашингтону» приходится пока что обходиться без лучшего снайпера. Александр Овечкин недоступен Спенсеру Карбери до конца года из-за травмы. Тренеру пришлось вызвать из АХЛ Ивана Мирошниченко.

После двух досадных поражений «столичные» на выезде одержали волевую победу над «Флоридой» (4:1). Главным героем встречи стал Джейкоб Чикран. Он записал на свой счёт заброшенную шайбу и отдал два голевых паса. Иван Мирошниченко установил итоговый счёт на табло.

Александр Овечкин с улыбкой аплодировал команде после финальной сирены. Поддержка капитана дорогого стоит. «Столичные» отплачивают за неё слаженным и динамичным хоккеем с уклоном в оборону. Защита и голкиперы у «Вашингтона» просто на высоте.

Только в одном из шести последних матчей «Кэпиталз» пропустили больше двух шайб. В то же время они здорово убегают в контратаки и создают много моментов. Единственное — «Вашингтон» нередко подводит реализация. «Колорадо» и «Нью-Джерси» он проиграл в основном из-за этого.

Заключить пари на то, что в грядущем матче сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Дело ещё в том, что поддержка болельщиков оказывает большое влияние на Василевского. Он становится ещё надёжнее.

«Лайтнинг» пропустили только 19 шайб в 10 матчах на «Амали-Арене». Интересно, что и «Кэпиталз» в гостях выступают более прагматично. В девяти встречах на выезде они пропустили 21 гол. Сдаётся, от Кучерова и Мирошниченко в этот раз мы не увидим результативных действий.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 28 ноября 2024 года

Выявить фаворита трудно. «Вашингтон» ослаблен очень важной кадровой потерей, испытывает проблемы с завершением, но продолжает бороться. «Тампа-Бэй» не хватает стабильности. Напрашивается ставка на низ по голам. У обоих клубов топовые голкиперы, а также статистика предрасполагает к тому, что заброшенных шайб будет немного.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.15.