«Хайденхайм» — «Челси». Мудрик не спасёт Мареску от поражения

Украинец не оправдывает доверие тренера и не выручит в этой встрече.

28 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.45. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются также за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси» 28 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Хайденхайм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси» (28.11.2024)

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы не стоит забывать о ещё одном еврокубковом турнире — Лиге конференций. 28 ноября состоится интересная встреча 4-го тура общего этапа. На стадионе «Фойт-Арена» померяются силами «Хайденхайм» и лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Прошлый сезон стал первым в истории «Хайденхайма» в Бундеслиге, и сразу же он получился успешным. Подопечные Франка Шмидта финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице и таким образом заполучили путёвку в Лигу конференций. Сколько ещё они подарят сенсаций?

Шмидт — легенда с большой буквы. Далеко не каждый наставник способен сделать из выступающего в низших дивизионах клуба крепкого середняка Бундеслиги, способного победить любого соперника. Он воспитал ряд талантливых футболистов, которые беспрекословно выполняют тренерские установки.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии дела у «Хайденхайма» пока что идут не лучшим образом, но не стоит делать поспешных выводов. Ещё полно времени для того, чтобы наверстать упущенное. Шмидт бросает бо́льшую часть сил на международную арену.

В квалификации Лиги конференций «Хайденхайм» уверенно прошёл «Хеккен», а затем в общем этапе победил «Олимпию» (2:1), «Пафос» (1:0) и «Хартс» (2:0). На матчи с сильными соперниками Шмидт настраивает команду очень хорошо. В прошлом сезоне ей удалось отнять очки у «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Штутгарта».

Так что статус гранда может даже навредить «Челси». Хотя Энцо Мареску трудно запугать. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы ведёт «аристократов» к процветанию. По сравнению с предыдущим сезоном они стали намного сильнее. Главное — не сбиться с курса.

В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают третью строчку. Правда, отставание от лидирующего «Ливерпуля» очень велико — девять очков. Проблема подопечных Марески заключается в приличном количестве ничейных результатов. Они выиграли только 6 из 12 встреч в АПЛ.

На Лигу конференций настрой у «аристократов» не запредельно серьёзный. На групповой этап турнира даже не заявлен лучший бомбардир клуба Коул Палмер. Получают возможность проявить себя футболисты неосновного состава, в частности, Михаил Мудрик.

В пяти встречах в Лиге конференций украинский вингер забил два мяча и отдал три результативные передачи. Мареску этим не убедишь. Он не доверяет Мудрику. Сообщается, что зимой Михаил может покинуть клуб. Его не будут удерживать, если поступит достойное предложение.

Претендентов на Мудрика отпугивает тот факт, что футболист не получает регулярной игровой практики в АПЛ. Украинцу необходимо выкладываться на полную в Лиге конференций. В противном случае он будет сидеть в запасе и стараться проявить себя в турнирах, которые не приоритетны для Марески.

Поставить на то, что «Хайденхайм» не проиграет «Челси», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. У подопечных Франка Шмидта более серьёзный настрой на турнир, нежели у «аристократов». Плюс встреча пройдёт дома. Поддержка болельщиков — грозное оружие.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси» 28 ноября 2024 года

Результаты свидетельствуют не в пользу «Хайденхайма», но недооценивать подопечных Шмидта — очень плохая затея. Дома в еврокубке они выступят со сверхмотивацией. «Челси» же сконцентрирован на АПЛ. Результаты в Лиге конференций для Марески не так важны. «Аристократы» легко могут потерять очки.

Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.75.