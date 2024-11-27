«Реал Сосьедад» — «Аякс». У Захаряна и Альгуасиля чёрная полоса

Экс-полузащитник московского «Динамо» снова получил травму. Тренеру не помешала бы его помощь.

28 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна можно с коэффициентом 1.90. Успех амстердамцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс» 28 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс» (28.11.2024)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать о втором престижном международном клубном турнире. 28 ноября запланировано множество игр 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» примет «Аякс».

Никого не удивишь тем, что «Реал Сосьедад» очень нестабилен. Как бы ни старался Иманол Альгуасиль, команде не хватает сил цепляться за хорошие результаты в каждом матче. У клуба из Сан-Себастьяна недостаточно ресурсов. Он твёрдо держится в середняках Примеры.

Время от времени бело-голубые отнимают очки у сильных соперников, но они могут и расстроить поражением от явного аутсайдера. В Лиге Европы подопечные Альгуасиля сыграли вничью с «Ниццей» (1:1), уступили «Андерлехту» (1:2) и «Виктории Пльзень» (1:2), а победили «Маккаби» из Тель-Авива (2:1).

То и дело у тренера «Реала Сосьедад» возникают кадровые проблемы. Совсем недавно в лазарет в очередной раз угодил бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Клуб сообщил о том, что у россиянина мышечная травма. Сроки возвращения в состав неизвестны.

В таком ключе работать очень сложно. Альгуасиль заслуживает уважения хотя бы за то, что его команда не перестаёт бороться и старается как можно меньше пропускать. «Реал Сосьедад» выиграл только 5 из 14 матчей в чемпионате Испании. Забил за этот период всего лишь 11 мячей.

«Аякс» выглядит намного бодрее «Реала Сосьедад». Команда преуспевает как на внутренней, так и на международной арене. На групповом этапе Лиги Европы амстердамцы разгромили «Бешикташ» (4:0), «Карабах» (3:0) и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Также они сыграли вничью с пражской «Славией» (1:1).

«Аякс» демонстрирует зрелищный футбол. С одной стороны, у амстердамцев хорошо поставлена игра в обороне и надёжный голкипер. С другой — у команды всё замечательно с результативностью. В 10 встречах в Лиге Европы и 12 — в чемпионате Нидерландов она забила 52 мяча.

Любопытно, что лучшим бомбардиром «Аякса» в Эредивизии является полузащитник Дави Классен, а не быстроногие нападающие. И он даже не заявлен на Лигу Европы. Это говорит о том, что у амстердамцев отличная сбалансированность и глубина состава. Они очень опасны.

Забивает не какой-то конкретный футболист «Аякса», а поочерёдно практически все. Защитников «Реала Сосьедад» ждёт серьёзное испытание. Поставить на то, что амстердамцы не проиграют клубу из Сан-Себастьяна, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У подопечных Фариоли в текущем сезоне только два поражения. И то одно из них они потерпели не в основное время. Вполне возможно, поддержка болельщиков поможет бело-голубым зацепиться за ничью. О победе можно даже не мечтать. Клуб из Сан-Себастьяна слишком плох на чужой половине поля.

«Реалу Сосьедад» не хватает креативности, его часто подводит реализация. Без Арсена Захаряна эти потребности умножаются на два. Помощь россиянина точно не помешала бы Иманолу Альгуасилю. С имеющимися ресурсами конструировать игру в нападении у специалиста получается плохо.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс» 28 ноября 2024 года

У «Реала Сосьедад» большие проблемы. Он очень часто теряет очки и совсем мало забивает. Только за счёт крепкой защиты клуб из Сан-Себастьяна остаётся на плаву. От поражения в грядущем матче оборона вряд ли спасёт. «Аякс» на ходу. Команда одерживает одну уверенную победу за другой. Для амстердамцев не существует авторитетов.

Ставка: «Аякс» не проиграет за 1.90.