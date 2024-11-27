«МЮ» — «Будё-Глимт». Первая победа Рубена Аморима

Не одной Лигой чемпионов богаты! В четверг, 28 ноября, пройдут встречи 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Всё внимание – на стадион «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия), где состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт». Оживающие после увольнения Эрика тен Хага манкунианцы готовятся от души нагрузить команду Никиты Хайкина. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «МЮ» — «Будё-Глимт» 28 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают принимающую сторону явным фаворитом предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.24, что даже приблизительно переваливает за 80% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 12.00 — менее 10%. На ничью коэффициент составляет 6.80.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. То есть шансы сохранить лицо у гостей при этом существуют. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт» (28.11.2024)

Никиту Хайкина ждёт очень длинный вечер на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед», кажется, начинает оживать после увольнения Эрика тен Хага. С ходу, ещё под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя, клуб выдал серию из четырёх матчей без поражений, добыв при этом три победы и забив 11 мячей. Круто!

Правда, здесь стоит сказать, что все встречи прошли на домашнем стадионе. Дебют же нового наставника — Рубена Аморима — пришёлся на выезд к «Ипсвич Таун» и получился куда менее ярким. Гости открыли счёт уже на второй минуте, но пропустили перед перерывом, а в итоге могли даже проиграть, если бы не вратарь Андре Онана.

И всё-таки серия без поражений продолжается. Как отмечал сам португалец, он мало времени провёл с футболистами и те ещё не успели принять его тактику. Зато некоторые игроки уже отмечают требовательность специалиста и пользу этой требовательности для команды. Короче говоря, настрой на предстоящий матч должен быть боевой.

«Будё-Глимт», в свою очередь, приезжает в Англию после победы над «Оддом» (2:0) — соперником по чемпионату Норвегии, но в целом цепочка его последних результатов не впечатляет. Эта победа — единственная за пять прошлых игр. Плюс случилось две ничьих и два поражения с 10 пропущенными голами суммарно. Сомнительно.

На своём поле после таких воодушевляющих событий «Манчестер Юнайтед», разумеется, будет фаворитом. Более того, он, скорее всего, одержит победу над нестабильным «Будё-Глимт», который сейчас проходит не лучший отрезок. Вот только лобовая победа хозяев оценивается уж больно скромным коэффициентом, а потому придётся чем-то умножать.

Логичнее всего, пожалуй, сделать это тоталом больше 2.5 мяча. Хозяева в целом должны быть на кураже, а гости, несмотря на старания Никиты Хайкина, в последние месяцы довольно много пропускают, хотя и сами достаточно результативны. В итоге ждём победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча. Счёт может быть в районе 2:1 или 3:1.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «МЮ» победит за 1.65.