«Тоттенхэм» — «Рома». 4:0 с «Ман Сити»? Раньери не испугается!

Не одной Лигой чемпионов богаты! В четверг, 28 ноября, пройдут встречи 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Всё внимание на центральный матч «Тоттенхэм» — «Рома», который состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Рома» 28 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 4.40, а ничейный исход соразмерен ей. Шансы находятся в пределах 21-22% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Рома» (28.11.2024)

«Тоттенхэм» должен быть на кураже после выдающегося уикенда. Согласны, у «Манчестер Сити» за последние месяцы что-то развалилось в игре и никак не соберётся. Однако разгромить гегемона АПЛ со счётом 4:0 на его поле — это вполне себе достижение. Данной победой «Тоттенхэм» разом исправился за 2:3 от «Галатасарая» и за 1:2 от «Ипсвич Таун», которые были ранее.

При этом «шпоры» хороши на домашнем стадионе. Если вынести за скобки домашнее поражение от «Ипсвича», то они одержали шесть побед в шести прошлых играх на «Тоттенхэм Хотспур». Показатель результативности тоже впечатляет — суммарно 17 забитых мячей на данном отрезке при всего четырёх пропущенных. Цифры воодушевляющие.

«Рома», в свою очередь, переживает очередной непростой период. Даниэле Де Росси руководство чем-то не устроил, Иван Юрич — тоже. Умудрились уговорить вернуться уже завершившего карьеру Клаудио Раньери. Правда, должного эффекта назначение опытнейшего специалиста пока не оказало. В первой игре под руководством нового тренера команда уступила.

Хотя тут стоит сказать, что дебютировать Клаудио Раньери пришлось в матче с лидером чемпионата Италии «Наполи», который сейчас возглавляет небезызвестный Антонио Конте — тренер тоже сильный. Из положительных моментов нужно отметить настрой римских футболистов. В отсутствии желания и самоотдачи сейчас их упрекнуть трудно.

И это может стать проблемой для «Тоттенхэма». Несмотря на внушительную домашнюю серию, английский клуб в целом нестабилен, часто чередует победы с неудачами и нередко пропускает. Забить в ворота «Наполи» у «Ромы» не получилось, но ведь «Наполи» в принципе хорош в данном компоненте, пропустил почти меньше всех в Серии А. А отличиться уже в Англии «Рома» должна.

Тем более что основной голкипер «шпор» Гульельмо Викарио, как сообщают СМИ, перенёс операцию и начинает восстановление. То есть состав будет не самый оптимальный. Хотя понятно, что при всех своих преимуществах лондонский клуб попытается сыграть с позиции силы и может как минимум не уступить. Ожидают результативную встречу, но с небольшим перевесом в пользу принимающей стороны.

Ставка: обе забьют и «Тоттенхэм» не проиграет за 1.92.