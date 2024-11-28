Экспресс с коэффициентом 5.93: неудача «Челси», проверка «Тоттенхэма» на качество

«Синие» столкнутся с проблемой в Германии, а «шпоры» не должны терять настрой перед встречей с римлянами.

Вчера закончились матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, а уже сегодня нас ждут встречи в Лиге конференций и Лиге Европы. Рассчитываем, что они будут не менее интересными. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.93.

Прогноз на матч «Хайденхайм» — «Челси»

В чемпионате Германии дела у «Хайденхайма» идут не лучшим образом, но не стоит делать поспешных выводов. Ещё полно времени для того, чтобы наверстать упущенное. Шмидт бросает бо́льшую часть сил на международную арену. В Лиге конференций «Хайденхайм» победил «Олимпию» (2:1), «Пафос» (1:0) и «Хартс» (2:0). На матчи с сильными соперниками тренер настраивает команду очень хорошо.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает третью строчку. Правда, отставание от лидирующего «Ливерпуля» очень велико — девять очков. Проблема подопечных Марески заключается в приличном количестве ничейных результатов. Они выиграли только 6 из 12 встреч в АПЛ. На Лигу конференций настрой у «аристократов» не запредельно серьёзный. На групповой этап турнира даже не заявлен лучший бомбардир клуба Коул Палмер. Получают возможность проявить себя футболисты неосновного состава.

Результаты свидетельствуют не в пользу «Хайденхайма», но недооценивать подопечных Шмидта — очень плохая затея. Дома в еврокубке они выступят со сверхмотивацией. «Челси» же сконцентрирован на АПЛ. Результаты в Лиге конференций для Марески не так важны. «Аристократы» легко могут потерять очки. Поставим, что «Хайденхайм» не проиграет за 2.35.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт»

Никиту Хайкина ждёт очень длинный вечер на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед», кажется, начинает оживать после увольнения Эрика тен Хага. С ходу, ещё под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя, клуб выдал серию из четырёх матчей без поражений, добыв при этом три победы и забив 11 мячей. Круто!

«Будё-Глимт», в свою очередь, приезжает в Англию после победы в матче с «Оддом» (2:0) — соперником по чемпионату Норвегии, но в целом цепочка его последних результатов не впечатляет. Эта победа — единственная за пять прошлых игр. Плюс случилось две ничьих и два поражения с 10 пропущенными голами суммарно. Сомнительно.

На своём поле «Манчестер Юнайтед», разумеется, будет фаворитом. Но логичнее всего, пожалуй, поставить на тотал больше 3 мячей за 1.65. Хозяева в целом должны быть на кураже, а гости, несмотря на старания Никиты Хайкина, в последние месяцы довольно много пропускают, хотя и сами достаточно результативны.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Рома»

«Тоттенхэм» должен быть на кураже после выдающегося уикенда. Согласны, у «Манчестер Сити» за последние месяцы что-то развалилось в игре и никак не соберётся. Однако разгромить гегемона АПЛ со счётом 4:0 на его поле — это вполне себе достижение. Данной победой «Тоттенхэм» разом исправился за 2:3 от «Галатасарая» и за 1:2 от «Ипсвич Таун», которые были ранее.

«Рома», в свою очередь, переживает очередной непростой период. Даниэле Де Росси руководство чем-то не устроил, Иван Юрич — тоже. Умудрились уговорить вернуться уже завершившего карьеру Клаудио Раньери. Правда, должного эффекта назначение опытнейшего специалиста пока не оказало. Из положительных моментов нужно отметить настрой римских футболистов. В отсутствии желания и самоотдачи сейчас их упрекнуть трудно.

И это может стать проблемой для «Тоттенхэма». Несмотря на внушительную домашнюю серию, английский клуб в целом нестабилен, часто чередует победы с неудачами и нередко пропускает. Забить в ворота «Наполи» у «Ромы» не получилось, но ведь «партенопейцы» в принципе хороши в данном компоненте, пропустил почти меньше всех в Серии А. А отличиться уже в Англии «Рома» должна. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Хайденхайм» не проиграет «Челси» за 2.35.

Ставка 2: тотал больше 3 мячей в игре «МЮ» — «Будё-Глимт» за 1.65.

Ставка 3: обе забьют в матче «Тоттенхэм» — «Рома» за 1.53.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.65 Х 1.53 = 5.93.