«Металлург» — «Барыс». Андрей Разин сохранит лицо

Проиграть второй раз такому слабому сопернику за 10 дней — это стыд. «Магнитка» возьмёт реванш.

29 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Барысом» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 17:00 мск. Для подопечных Андрея Разина это шанс набрать очки. Соперник подходящий.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» – «Барыс» 29 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «лисам». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.40. Шансы астанчан оценили в 6.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Барыс» (29.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

С самого старта регулярного чемпионата к игре «Металлурга» возникают вопросы. У команды напрочь отсутствует стабильность. Причин неудачных выступлений достаточно много, но Андрей Разин как-то слабо их решает. В итоге после 32 матчей «лисы» расположились на пятой строчке в таблице Восточной конференции с 34 очками.

В последних 10 встречах магнитогорцы одержали шесть побед, но они были добыты настолько тяжело, что даже не хочется хвалить команду за эти результаты. Четыре раза «Металлург» выигрывал за пределами основного времени – в матчах с «Адмиралом» (3:2 ОТ), «Амуром» (2:1 ОТ), «Ладой» (2:1 Б) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). В пределах 60 минут подопечные Разина побеждали дважды «Сибирь» (4:1 и 3:1).

Нельзя не упомянуть о слабой результативности клуба из Магнитогорска. У «лис» хромает реализация, и последняя встреча с «Авангардом» тому доказательство. Её «Металлург» проиграл по буллитам – 1:2 Б. Он нанёс 30 бросков в створ при 19 от соперника. Команда Андрея Разина владела инициативой, но на конечном счёте это не отразилось.

Возможно, если бы не единственное в составе «Магнитки» удаление, то поражения не случилось бы. Но во втором периоде омичи воспользовались численным преимуществом и сравняли счёт. Сами же «лисы» двумя шансами реализовать большинство не воспользовались. Да и буллиты показали, что «Металлург» страдает от плохой реализации.

Намного хуже дела у «Барыса». Казахстанский клуб не может продемонстрировать той игры, которой от него ждут болельщики. Он расположился на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции с 21 очком. Отставание от зоны попадания в плей-офф – семь очков.

Если брать в расчёт последние 10 матчей, то были и приятные моменты. На этом отрезке «барсы» одержали три победы. Они выиграли у «Нефтехимика» (2:1 ОТ), «Сочи» (6:3) и как раз у «Металлурга» (2:1). Эта победа над магнитогорцами стала второй в очных встречах для астанчан. До этого в прошлом сезоне они обыгрывали «лис» со счётом 5:2.

Предыдущие три встречи подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли – «Амуру» (0:3), «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Сибири» (0:2). После матча с новосибирцами главный тренер сетовал на то, что «Барыс» не забил в 10 моментах и терял концентрацию. На самом деле моментов было больше у «снеговиков», и счастье астанчан, что те тоже не могли реализовать их.

В прошлой встрече, которая прошли недавно, «Металлург» доминировал над «Барысом». Магнитогорцы нанесли 36 бросков в створ, а астанчане всего 14. Но благодаря лучшей реализации выиграли. Правда, и выступали «лисы» на выезде, а теперь примут соперника на домашнем льду.

Нет сомнений, что реванш состоится. Но много голов не ждём, проблемы с заброшенными шайбами никуда не денутся. Поставим на победу «Магнитки» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85.