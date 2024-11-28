«Филадельфия» — «Рейнджерс». Настал звёздный час Мичкова

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс» 29 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (29.11.2024)

На 29 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» померяются силами «Филадельфия» и «Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

«Филадельфии» не хватает стабильности, но относительно начала сезона она смотрится значительно собраннее и интереснее. Прибавили лидеры, в частности, капитан команды Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Последний в 22 матчах забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

«Флайерз» проиграли только 2 из 10 последних матчей в основное время. Также они потерпели три поражения в серии послематчевых буллитов. Стали гораздо чаще выручать голкиперы «Филадельфии» Иван Федотов и Алексей Колосов. Между ними здоровая конкуренция.

Несмотря на недопонимание с Джоном Тортореллой из-за языкового барьера, блистает восходящая звезда «Флайерз» — Матвей Мичков. Он возглавляет список лучших бомбардиров среди новичков НХЛ. В 20 встречах 19-летний российский нападающий набрал 17 (8+9) очков.

Торторелла отмечает прогресс Мичкова в освоении языка. Однако, по мнению специалиста, россиянин всё ещё не до конца понимает, что тренерский штаб пытается до него донести. Поэтому Джон замедляет темп и общается с Матвеем через переводчика раз в неделю.

Если у «Филадельфии» медленный, но верный прогресс, то «Рейнджерс» затянуло в чёрную полосу. После разгромного поражения от «Сент-Луиса» (2:5) Питер Лавиолетт отметил, что уже три матча кряду команда играет не на своём уровне. До этого она уступила «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:6). А в минувшей встрече проиграла «Каролине» (3:4).

Снизилась результативность лидеров «синерубашечников», в том числе Артемия Панарина. В последних четырёх матчах нападающий записал на свой счёт только две заброшенные шайбы. Одноклубники стали значительно реже выводить его на удобные для броска позиции и сами не открываются правильно.

Выбраться из кризиса будет нелегко. У клуба из Нью-Йорка нет времени на подготовку ко встрече с «Филадельфией» и восстановление после сложной выездной игры с «Каролиной». Заключить пари на то, что «Флайерз» одержат итоговую победу в грядущем матче, можно с коэффициентом 2.26.

Дома «Филадельфия» не обыгрывала «Рейнджерс» с марта 2021 года, зато было несколько побед в гостях. С учётом текущей формы команд у «Флайерз» есть прекрасные шансы оборвать эту неприятную серию. А у Матвея Мичкова — возможность показать, что Джон Торторелла не напрасно тратит время на разъяснения.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс» 29 ноября 2024 года

«Филадельфия» демонстрирует качественный хоккей и добывает хорошие результаты на последнем отрезке сезона. Поддержка болельщиков должна помочь «Флайерз» победить испытывающих большие проблемы «синерубашечников». Шестёркин и Панарин уже не вывозят.

Ставка: победа «Филадельфии» за 2.26.