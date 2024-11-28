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Миннесота — Чикаго, прогноз на матч НХЛ 29 ноября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Миннесота» — «Чикаго». Капризов чувствует себя прекрасно!
Михаил Коробов
«Миннесота» — «Чикаго»: прогноз на матч НХЛ
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29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Чикаго». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 29 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» (29.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 29 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» померяются силами «Миннесота» и «Чикаго». Первое вбрасывание запланировано на 22:00 мск.

«Миннесота» продолжает занимать место в верхней части сводной таблицы НХЛ. Команда и не думает сбавлять обороты. Она проиграла всего 8 из 22 матчей. При этом только четыре из поражений подопечные Джона Хайнса потерпели на выезде. Некоторые потери очков обусловлены травмами.

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Недавно оправился от повреждения лучший бомбардир «Уайлд» Кирилл Капризов. Победить «Виннипег» (1:4) возвращение лидера не помогло. Однако это в основном заслуга невероятного голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка. Он совершил целых 42 сейва. Зато в последней встрече Кирилл стал автором победной шайбы в ворота «Баффало» — 1:0.

Возвращение Капризова — очень хорошая новость для «Миннесоты». Россиянин проводит выдающийся сезон. В 21 матче он забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. Травма не должна отразиться на форме Кирилла. Он пропустил не так много, чтобы утратить тонус.

Одноклубники восхищаются россиянином. У него неординарная техника, очень высокая скорость принятия решений и особое видение площадки. Отличная сыгранность у Кирилла с Матсом Цуккарелло. Увы, норвежец ещё некоторое время будет пребывать в лазарете. Он перенёс операцию и выбыл примерно на месяц.

Впрочем, даже без Цуккарелло у «Миннесоты» есть все шансы уверенно победить «Чикаго». «Блэкхоукс» никак не могут избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров НХЛ.

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Коннор Бедард, которому прочат большое будущее, очень недоволен результатами. Он делает всё что может для улучшения положения. 19-летний канадец является лучшим бомбардиром команды. Хотя статистика у него не самая выдающаяся — 16 (4+12) очков в 22 встречах.

У «Чикаго» в принципе очень низкая результативность. Команде не хватает мощи в нападении. В 22 матчах «Блэкхоукс» забили только 56 голов, что является одним из худших показателей в лиге. Впрочем, и пропустили за этот период «Блэкхоукс» не так уж и много.

В начале ноября «Чикаго» даже сумел победить «Миннесоту» (2:1 ОТ) дома благодаря слаженной игре в защите. Коннор Бедард остался под впечатлением от игры Кирилла Капризова. В послематчевом интервью он признался, что россиянин — один из самых сложных соперников в НХЛ.

Поставить на то, что «Миннесота» победит «Чикаго» и тотал будет меньше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Слишком большого количества заброшенных шайб ждать определённо не стоит. Только в 2 из 11 последних очных встреч команды на двоих забросили больше шести шайб.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 29 ноября 2024 года

«Миннесота» должна взять реванш у «Чикаго». Она показывает хоккей лучшего качества и чаще цепляется за очки. Травма одного из лидеров «Уайлд» и история очных встреч располагают к тому, что изобилия голов мы не увидим. Однако матч всё равно должен получиться интересным. Капризов сделает разницу.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.42.

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