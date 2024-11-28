«Миннесота» — «Чикаго». Капризов чувствует себя прекрасно!

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Чикаго». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 29 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» (29.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

На 29 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» померяются силами «Миннесота» и «Чикаго». Первое вбрасывание запланировано на 22:00 мск.

«Миннесота» продолжает занимать место в верхней части сводной таблицы НХЛ. Команда и не думает сбавлять обороты. Она проиграла всего 8 из 22 матчей. При этом только четыре из поражений подопечные Джона Хайнса потерпели на выезде. Некоторые потери очков обусловлены травмами.

Недавно оправился от повреждения лучший бомбардир «Уайлд» Кирилл Капризов. Победить «Виннипег» (1:4) возвращение лидера не помогло. Однако это в основном заслуга невероятного голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка. Он совершил целых 42 сейва. Зато в последней встрече Кирилл стал автором победной шайбы в ворота «Баффало» — 1:0.

Возвращение Капризова — очень хорошая новость для «Миннесоты». Россиянин проводит выдающийся сезон. В 21 матче он забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. Травма не должна отразиться на форме Кирилла. Он пропустил не так много, чтобы утратить тонус.

Одноклубники восхищаются россиянином. У него неординарная техника, очень высокая скорость принятия решений и особое видение площадки. Отличная сыгранность у Кирилла с Матсом Цуккарелло. Увы, норвежец ещё некоторое время будет пребывать в лазарете. Он перенёс операцию и выбыл примерно на месяц.

Впрочем, даже без Цуккарелло у «Миннесоты» есть все шансы уверенно победить «Чикаго». «Блэкхоукс» никак не могут избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров НХЛ.

Коннор Бедард, которому прочат большое будущее, очень недоволен результатами. Он делает всё что может для улучшения положения. 19-летний канадец является лучшим бомбардиром команды. Хотя статистика у него не самая выдающаяся — 16 (4+12) очков в 22 встречах.

У «Чикаго» в принципе очень низкая результативность. Команде не хватает мощи в нападении. В 22 матчах «Блэкхоукс» забили только 56 голов, что является одним из худших показателей в лиге. Впрочем, и пропустили за этот период «Блэкхоукс» не так уж и много.

В начале ноября «Чикаго» даже сумел победить «Миннесоту» (2:1 ОТ) дома благодаря слаженной игре в защите. Коннор Бедард остался под впечатлением от игры Кирилла Капризова. В послематчевом интервью он признался, что россиянин — один из самых сложных соперников в НХЛ.

Поставить на то, что «Миннесота» победит «Чикаго» и тотал будет меньше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Слишком большого количества заброшенных шайб ждать определённо не стоит. Только в 2 из 11 последних очных встреч команды на двоих забросили больше шести шайб.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» 29 ноября 2024 года

«Миннесота» должна взять реванш у «Чикаго». Она показывает хоккей лучшего качества и чаще цепляется за очки. Травма одного из лидеров «Уайлд» и история очных встреч располагают к тому, что изобилия голов мы не увидим. Однако матч всё равно должен получиться интересным. Капризов сделает разницу.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.42.