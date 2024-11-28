«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Кучеров и Василевский — пример для Свечкова

На голкипера и нападающего «Лайтнинг» нужно равняться. Их профессионализм восхищает.

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Предаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 29 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

На 29 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них на льду стадиона «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле померяются силами «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание запланировано на 23:00 мск.

«Нэшвилл» проводит очень плохой сезон, за что стоит «поблагодарить» руководство клуба. Оно подписало ветеранов, которые загружают зарплатную ведомость, но приносят больше вреда, чем пользы. Бывший нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос набрал в 23 матчах только 11 (7+4) очков.

Подопечные Эндрю Брюнетта выиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. Бо́льшую часть очков набрали благодаря тому, что соперники банально их недооценили. Клуб расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ. Он начал делать аккуратные шаги к перестройке.

В «Нэшвилл» из АХЛ был вызван воспитанник тольяттинской «Лады» Фёдор Свечков. В дебютном матче в НХЛ он помог «Предаторз» победить лидирующий «Виннипег» (4:1). Нападающий сыграл в одном звене со Стивеном Стэмкосом. Эти ощущения наверняка запомнятся ему на всю жизнь.

Однако эмоциональный взрыв команды от наполнения свежей кровью длился совсем недолго. Уже в следующей встрече «Предаторз» разгромно уступили «Нью-Джерси» (2:5), а затем проиграли «Филадельфии» (2:3 ОТ). Напрашиваются более глобальные перемены. Причём как в составе, так и в тренерском штабе.

У «Тампа-Бэй» дела идут значительно лучше, чем у «Нэшвилла». Она вовсю ведёт борьбу за попадание в плей-офф. «Лайтнинг» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, но конкуренция очень высокая. Сбавлять темп нельзя.

Подопечные Джона Купера проиграли три из шести последних матчей. «Тампа» уступила «Коламбусу» (6:7 ОТ), «Далласу» (2:4) и «Вашингтону» (4:5), а победила «Нью-Джерси» (4:0), «Питтсбург» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (8:2).

Наиболее интересна встреча с «Эвеланш». Одними из её главных героев стали Андрей Василевский и Никита Кучеров. Голкипер совершил 23 сейва, а нападающий записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи. Их лидерские качества вдохновляют команду.

Василевский и Кучеров выкладываются на полную и иногда делают результат, даже несмотря на то что у команды не идёт игра. Они стабильно демонстрируют хоккей высочайшего уровня и безукоризненно выполняют свою работу. Форвард ещё успевает при этом радовать гениальными пасами и обращением с шайбой.

Поставить на то, что «Тампа-Бэй» победит «Нэшвилл» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. У подопечных Джона Купера не лучшим образом обстоят дела с выездными матчами, но бо́льшую часть очков в гостях они потеряли с командами из верхней части сводной таблицы НХЛ.

«Нэшвилл» — удобный для «Лайтнинг» соперник. «Молнии» проиграли только одну из семи последних очных встреч в регулярном чемпионате НХЛ. Четыре победы «Тампа-Бэй» одержала в основное время. Думается, и в этот раз ей потребуется не более 60 минут для того, чтобы набрать два очка и упрочить положение в турнирной таблице дивизиона.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 29 ноября 2024 года

«Нэшвилл» видится одним из главных поставщиков очков. Он часто пропускает во встречах с сильными соперниками. «Тампа-Бэй» на последнем отрезке сезона смотрится весьма собранно. Василевский, Кучеров и другие ведущие хоккеисты «Лайтнинг» пребывают в отменной форме.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.60.