«Акрон» — «Оренбург». Отдохнувший Дзюба справится с худшим клубом РПЛ

С четвертьфиналом Пути РПЛ Кубка России разобрались, пора возвращаться к Российской Премьер-Лиге. Тем более что до зимнего перерыва осталось всего ничего. В субботу, 30 ноября, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 17-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Попробуем найти интригу в противостоянии аутсайдеров.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Акрон» — «Оренбург» 30 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Шансы увидеть победу «Акрона» соразмерны с шансами увидеть победу «Оренбурга». Коэффициенты находятся в пределах 2.65, вероятность — в пределах 37%. Ничейный исход можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики убеждены, что на «Солидарность Арене» в Самаре будет зрелище. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург» (30.11.2024)

Судя по первому кругу сезона, «Акрон» уверенно шагает к сохранению прописки в Российской Премьер-Лиге. Перед 17-м туром располагается в топ-10, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. «Оренбург», в свою очередь, замыкает турнирную таблицу, набрав всего восемь очков более чем за целый круг. Скромнее показателя нет ни у кого.

Кроме того, тольяттинский клуб, в отличие от оренбургского, будет выступать при поддержке родных болельщиков. Всё же Самара находится рядом с Тольятти, так что особенных проблем с логистикой возникнуть не должно. Это тоже можно принять за преимущество. Однако букмекеры всё равно не могут выделить фаворита этого противостояния. И дело здесь в последних результатах обеих сторон.

«Акрон», например, на неделе победил ярославский «Шинник» (1:0) в Кубке России. Но ранее на выезде получил 0:4 от московского «Спартака» и 0:3 — от казанского «Рубина». «Оренбург» вовсе проиграл три последних встречи в разных турнирах. Назначение Владимира Слишковича, похоже, не оказало ожидаемого эффекта. Футболисты проявляют характер, но безрезультатно.

Конечно, можно вспомнить, что оренбуржцы едва не отобрали очки у «Зенита» на своём поле на прошлых выходных. Даже играя в меньшинстве с 38-й минуты, умудрились пропустить единственный мяч лишь на последних минутах. За это стоит похвалить. Однако показатели выездных матчей скорее удручают. Семь выездов в РПЛ и всего одно добытое очко при целой россыпи пропущенных голов.

Да, «Акрон» возвращается домой после поездки в Ярославль в середине недели. Зато в родных пенатах у него нередко случаются удачные игры. Так что в предстоящей тольяттинскому клубу вполне по силам как минимум не уступить нестабильному оппоненту, который вдобавок ещё и мучится от травм. Можно даже подумать о победе хозяев с нулевой форой. В случае ничьей будет возврат.

Скажем также, что некоторые лидеры не принимали участия в кубковом матче с «Шинником», чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к встрече с «Оренбургом». В их числе и Артём Дзюба. Конечно, форвард давненько не приносил результата, но против аутсайдера Российской Премьер-Лиги может проявить свои лучшие качества.

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 1.90.