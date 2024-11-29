ЦСКА — «Рубин». Рашид Рахимов отомстит за Кубок России

С четвертьфиналом Пути РПЛ Кубка России разобрались, пора возвращаться к Российской Премьер-Лиге. Тем более что до зимнего перерыва осталось всего ничего. В субботу, 30 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ ЦСКА — «Рубин» 30 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 5.20 — менее 20% вероятности. Ничейный исход можно найти с коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» (30.11.2024)

Не опять, а снова! Соперники встречаются друг с другом в третий раз за этот месяц. Дважды дело было в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а теперь — в Российской Премьер-Лиге. Сперва случилась нулевая ничья в Казани, а буквально на днях ЦСКА одержал победу со счётом 3:0 в Москве. Примечательно, что первый мяч был забит на 20-й минуте, а третий — уже на 38-й.

Почему это важно? Как минимум потому, что армейцам потребовалось всего 18 минут для того, чтобы сделать результат. Именно этого хладнокровия не хватило матчем ранее с «Ростовом». Тогда армейцы открыли счёт на четвёртой минуте, до перерыва имели массу моментов, но реализовать их не смогли. В итоге уступили со счётом 1:2, дважды пропустив в концовке.

Главный тренер Марко Николич сказал, что знает, как это исправить. И, как видно, не обманул! То есть делать выводы тренерский штаб, судя по всему, умеет. Также стоит отметить, что красно-синие забивают в третьем матче подряд. В двух из них в стартовом составе появлялся Миралем Пьянич. Судя по всему, встроить боснийца в схему у штаба худо-бедно получилось.

Непонятно только, что нашло на «Рубин». До разгромного поражения от ЦСКА казанский клуб в шести матчах потерпел всего одно поражение. Причём с минимальной разницей. Да и в целом с обороной здесь порядок — если вынести за скобки три мяча от армейцев, то в шести прошлых играх пропущено всего три гола.

С учётом того, что на неделе был матч в Кубке России, а теперь предстоит сыграть за очки в РПЛ, да и просто в целях сохранения свежести, стороны наверняка перетасуют состав. Так что повторения результата точно не предвидится. Более того, не стоит исключать голы в обе стороны. Хозяева, например, недосчитаются важного защитника Виллиана Роши из-за дисквалификации, а у гостей наверняка выйдет нападающий Мирлинд Даку.

Помимо этого, футболисты ЦСКА после такого удачного результата в прошлом матче могут немного расслабиться на подсознательном уровне. Футболисты же «Рубина», напротив, должны быть особенно мотивированы. Как минимум хотеть отомстить. Так что в предстоящем противостоянии ждём голы в обе стороны, хотя армейцы, конечно, достаточно сильны, чтобы не проиграть.

Ставка: обе забьют за 2.10.