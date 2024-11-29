Экспресс с коэффициентом 5.69: героический «Брайтон» и скатившаяся «Валенсия»

«Чайки» недавно обыграли «Ман Сити», а «Валенсия» в прошлом туре одержала всего лишь вторую победу в сезоне.

Переключаемся на клубный футбол. И пусть на сегодня запланировано не так много игр, но все они обещают быть интересными. Вашему вниманию представляем экспресс с коэффициентом 5.69.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Верона»

Серию из трёх поражений «Кальяри» завершил, но от этого легче не стало. Потому что по-прежнему нет побед. Два последних матча клуб заканчивал вничью – с «Миланом» (3:3) и «Дженоа» (2:2). Пора бы Давиде Николе задуматься, как наладить взаимопонимание в обороне. Счёт в этих встречах красноречиво говорит о дыре в защите. В каждом из шести последних матчей красно-синие пропускали не меньше двух мячей.

У «Вероны» дела не лучше. На дистанции в 10 предыдущих игр «мастиффы» одержали лишь две победы. Обыграли «Венецию» (2:1) и «Рому» (3:2). В двух последних встречах жёлто-синие уступили «Фиорентине» (1:3) и «Интеру» (0:5). Никто в Серии А не пропускает больше, чем «Верона», — уже 32 мяча в 13 турах.

У обеих команд огромная дыра в обороне. Учитывая последние результаты, мотивацию и турнирное положение, желание одержать победу будет сильным как у «Вероны», так и у «Кальяри». Нас ожидает зрелище с большим количеством голов. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.88.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Саутгемптон»

«Чайки» подходят к предстоящему матчу в роли настоящих героев. Они одержали в последних матчах две победы. Одна из них была волевой над самим «Манчестер Сити» — 2:1. Затем с таким же счётом «Брайтон» обыграл «Борнмут». Подопечные Фабиана Хюрцелера взобрались на пятую строчку в турнирной таблице.

«Саутгемптон» подходит ко встрече в плохом настроении. В минувшем матче «святые» чуть было не обыграли «Ливерпуль». Они вели со счётом 2:1, но Салах оформил дубль и вырвал для «красных» победу. До этого команда уступила «Вулверхэмптону» (0:2). Она остаётся на последнем месте в таблице АПЛ.

Очевидно, что игра «чаек» намного симпатичнее. Плюс они будут выступать на домашнем стадионе. У «Саутгемптона» в подавленном состоянии практически нет шансов даже на ничью. Наш прогноз будет на победу «Брайтона» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Валенсия»

«Островитяне» в прошлой встрече продемонстрировали одновременно характер и нестабильность. Они вели в игре с «Лас-Пальмасом» 2:0, но умудрились растерять это преимущество, пропустив дважды, затем получили удаление и на добавленной к основному времени минуте всё-так забили победный гол. Таким образом, команда прервала трёхматчевую безвыигрышную и безголевую серию.

Плохи дела у «Валенсии», расположившейся в зоне вылета. В 12 матчах чемпионата Испании она одержала всего лишь две победы – ужасный результат. Естественно, это нагнетает обстановку. Причём второй матч в этом сезоне «летучие мыши» выиграли в минувшем туре. Они обыграли «Бетис» со счётом 4:2. Но повод ли это говорить о начале каких-то улучшений?

Обе команды хорошо проявили себя в нападении в прошлых матчах. Несмотря на удручающую статистику очных встреч, мы рискнём поставить на тотал больше 1.5 мяча за 1.68.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Кальяри» — «Верона» за 1.88.

Ставка 2: победа «Брайтона» в игре с «Саутгемптоном» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка 3: тотал больше 1.5 мяча в матче «Мальорка» — «Валенсия» за 1.68.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.80 Х 1.68 = 5.69.