«Вест Хэм» — «Арсенал». У Артеты решительный настрой

30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.48. Успех «молотобойцев» оценён в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 30 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» (30.11.2024)

На 30 ноября запланировано пять встреч 13-го тура чемпионата Англии. Среди прочих выделяется матч, в котором в лондонском дерби на стадионе «Лондон» померяются силами «Вест Хэм» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Назначение Хулена Лопетеги на должность главного тренера должно было сделать «Вест Хэм» сильнее, но пока что сезон складывается неудовлетворительно. Команда занимает 14-е место в АПЛ. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд составляет шесть очков.

Не победи «молотобойцы» на выезде «Ньюкасл» (2:0) в матче последнего тура первенства, положение было бы ещё более шатким. По счёту может показаться, что подопечные Лопетеги обыграли «сорок» уверенно, но на самом деле результат не совсем закономерен.

«Ньюкасл» был лучше. Он мог открыть счёт в самом начале встречи, однако взятие ворот было отменено из-за крохотного офсайда. Сразу же после этого забили «молотобойцы». У «сорок» было огромное количество моментов, чтобы сравнять счёт, только их сильно подвела реализация.

После второго, внешне очень легко пропущенного мяча «Ньюкасл» опустил руки. Для «Вест Хэма» победа стала первой в сезоне над соперником из топ-10. Практически все очки «молотобойцы» набрали во встречах с середняками и аутсайдерами.

«Арсенал» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» большое — девять очков, но Микель Артета настроен сократить дистанцию. Он снова с пользой провёл международный перерыв.

Испанский специалист отменно подготовил команду ко встрече 5-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом», который шёл на впечатляющей беспроигрышной серии. Несмотря на то что игра проходила в Лиссабоне, «канониры» победили с разгромным счётом — 5:1.

Микель Артета доволен выступлением своих подопечных. Он отметил, что очень горд тем, как команда играла и доминировала. Единственный, кто не впечатлил — Александр Зинченко. Он заменил Риккардо Калафьори на 78-й минуте. Украинец получил одну из худших оценок.

Зинченко перестал входить в планы Микеля Артеты. Он получает совсем мало игрового времени. Сообщается, что клуб может продать украинца уже в январе. Испанский специалист рассчитывает на других футболистов, которые лучше выполняют тренерские установки.

К предстоящему матчу «Арсенал» подходит в качестве явного фаворита. «Канониры» почувствовали свою игру. После международных пауз они почти всегда набирают отличный ход и очень много забивают. Поставить на то, что подопечные Артеты победят «Вест Хэм» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.16.

У «молотобойцев» ненадёжная оборона. В матчах с середняками и аутсайдерами они пропускают редко, но вот с находящимися на подъёме клубами обычно получают целую авоську. Команда Лопетеги проиграла «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3), «Челси» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4) и «Ноттингем Форест» (0:3). При том что три из этих игр проходили в Лондоне.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 30 ноября 2024 года

«Вест Хэм» демонстрирует футбол недостаточно высокого качества. Встреча с «Ньюкаслом» — исключение в плане результата. «Сороки» должны были выигрывать. «Арсенал», в свою очередь, почувствовал уверенность и разгромил очень неудобного соперника. На этом Микель Артета не остановится.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.