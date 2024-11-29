«ПСЖ» — «Нант». За Сафонова обидно

30 ноября состоится матч 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.24. Успех «канареек» оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 30 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (30.11.2024)

На 30 ноября запланированы три встречи 13-го тура чемпионата Франции. В самой поздней из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами местный «ПСЖ» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«ПСЖ», по обыкновению, доминирует в чемпионате Франции, но в Лиге чемпионов полностью проваливается. Красно-синие победили только «Жирону» (1:0), а также сыграли вничью с ПСВ (1:1). Уступили они сначала «Арсеналу» (0:2) и мадридскому «Атлетико» (1:2), а затем – «Баварии» (0:1).

Во встречах с «Арсеналом» и «Атлетико» грубо ошибался Джанлуиджи Доннарумма, поэтому Луис Энрике дал шанс проявить себя Матвею Сафонову в игре с «Баварией».

Россиянин совершил шикарное спасение в концовке, но неудачно сыграл в случае с пропущенным голом. Французская пресса считает, что выбор тренера себя не оправдал.

Хочется задать вопрос — неужели Доннарумма сыграл бы лучше? В последнее время итальянец очень много ошибается. По ощущениям, Сафонов выступает увереннее. К тому же потерпели поражение парижане не из-за Матвея, а вследствие отвратительной командной игры. От них не исходило действительно серьёзной угрозы воротам мюнхенцев. «Бавария» всю игру владела инициативой.

Настоящим антигероем встречи стал Усман Дембеле, который очень много бил по воротам «Баварии», но всё мимо. А на 57-й минуте француз ещё и оставил команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Если кого и винить в поражении, то его, а не Сафонова. Будет обидно, если россиянину долго придётся ждать следующей возможности появиться на поле.

Несмотря на проблемы парижан, «Нант» видится явным аутсайдером предстоящего матча. Обычно «канарейки» хорошо настраиваются на встречи с красно-синими, но у них наблюдается затяжная чёрная полоса. Команда не выигрывает уже девять матчей кряду в Лиге 1. Ничьих при этом только три.

Более того, «Нант» подходит к грядущей встрече с четырьмя поражениями подряд. Он уступил «Страсбургу» (1:3), «Марселю» (1:2), «Лансу» (2:3) и «Гавру» (0:2). Большое количество пропущенных мячей не говорит ни о чём хорошем.

«Гавр» проиграл семь из девяти последних матчей в Лиге 1. Несмотря на это, ему на выезде удалось уверенно победить «канареек». «Нант» спустился на 16-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего на последнем месте «Монпелье» составляет три очка.

Поставить на то, что «ПСЖ» победит «канареек» и тотал будет больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Парижане выиграли 10 из 12 матчей в чемпионате Франции. Две другие встречи ознаменовались ничейными результатами. За этот период времени красно-синие забили 36 мячей, пропустили — 10.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 30 ноября 2024 года

Трудности на внешней арене никак не отражаются на успехах «ПСЖ» в Лиге 1. Он побеждает всех подряд и очень много забивает. Дома красно-синие должны уверенно переиграть много пропускающий «Нант». На последнем отрезке сезона «канарейки» выглядят совсем плохо.

Ставка: «ПСЖ» победит и тотал больше 3.5 мяча за 2.35.