«Локомотив» — «Химки». Галактионов и Батраков исправятся

1 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-зелёных можно с коэффициентом 1.48. Успех красно-чёрных оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» 1 декабря 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Химки» (01.12.2024)

До зимней паузы осталось меньше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 1 декабря запланированы четыре встречи 17-го тура РПЛ. В самой ранней из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В матче последнего тура первенства железнодорожники на выезде разгромно уступили в дерби «Спартаку» (2:5). Красно-белые доминировали и смотрелись гораздо интереснее. Они вполне могли бы забить ещё, не подведи реализация. Хотя казалось бы, куда ж ещё больше.

Всё началось с ужасного «привоза» Ильи Лантратова. Голкипер грубо ошибся при выносе мяча от ворот. Возможно, встреча сложилась бы по-другому, не будь этого. До конца тайма красно-белые безоговорочно владели инициативой. Только во втором железнодорожники сумели вернуть интригу, но эмоционального запала на заключительную часть матча им не хватило.

У Михаила Галактионова есть поводы для расстройства, но о спаде и речи быть не может. У «Локомотива» остаются шансы побороться за золотые медали РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков. До конца сезона ещё полно времени, чтобы наверстать упущенное.

Галактионову необходимо провести работу над ошибками и исправить то, что плохо работало во встрече со «Спартаком». На дистанции железнодорожники оставляют после себя весьма приятное впечатление. Они демонстрируют красивый командный футбол и радуют болельщиков большим количеством голов.

Больше прочих забивает Алексей Батраков. 19-летний полузащитник стал главным открытием сезона. В 15 встречах в чемпионате России он записал на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач. Получится ли улучшить показатели в предстоящем матче?

«Химки» — не самый удобный соперник. В матче последнего тура РПЛ они сенсационно отняли очки у «Краснодара» (2:2). Красно-чёрные спаслись от поражения в компенсированное ко второму тайму время. Они заработали пенальти, который успешно реализовал Лукас Вера.

Несмотря на то что получилось отнять очки у одного из лидеров, руководство «Химок» недовольно работой Франка Артиги. Испанский специалист может быть в скором времени отправлен в отставку. По информации СМИ, ему выделено два матча первенства на исправление ситуации.

Как тут не вспомнить непонятную отставку Сергея Юрана, когда у команды многое получалось. С учётом имеющихся ресурсов, Франк Артига неплохо справляется со своими обязанностями. Его подопечные проиграли только 7 из 16 встреч в РПЛ. Ничьих, правда, многовато.

С одной стороны, у Артиги есть возможность сохранить работу сверхмотивировав команду. С другой – далеко не факт, что это спасёт от отставки. Дело в том, что у красно-чёрных проблемы с выездами. Они набрали только шесть очков в восьми гостевых матчах. За этот период времени забили лишь восемь мячей, а пропустили 17.

Заключить пари на то, что «Локомотив» победит «Химки» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Железнодорожники выиграли семь из восьми матчей в чемпионате России на «РЖД Арене».

Красно-зелёным необходимо исправиться за разгром в дерби. Они наверняка выступят с хорошей спортивной злостью и одержат результативную победу. Рисунок игры и комплектация состава у железнодорожников куда лучше, чем у «Химок».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» 1 декабря 2024 года

«Локомотив» видится явным фаворитом. Дома он очень редко теряет очки и чаще всего забивает много. «Химкам» частенько удаётся цепляться за ничьи. В теории последние новости должны их мотивировать. Команде необходимо выступить с полной самоотдачей для того, чтобы Артига не был отправлен в отставку. Однако не факт, что у неё получится. Выезды — не сильная сторона красно-чёрных. Будь у них больше резервов, был бы совсем другой разговор.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.