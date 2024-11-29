«Боруссия» Д — «Бавария». Обидчик Сафонова упрочит лидерство в чемпионате Германии

5-й тур Лиги чемпионов позади, возвращаемся на внутреннюю арену. В немецкой Бундеслиге провели почти треть встреч. В субботу, 30 ноября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Пожалуй, это можно смело назвать главной вывеской вечера.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 30 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа дортмундской «Баварии» оценивается коэффициентом 4.70 — чуть больше 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

Вместе с тем аналитики убеждены, что центральный матч 12-го тура немецкой Бундеслиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.45.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Бавария» (30.11.2024)

Противостояние дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» можно смело назвать принципиальным. Неоднократно дортмундцы пытались прервать мюнхенскую гегемонию в немецкой Бундеслиге и даже в ряде случаев были близки к этому. Хотя перевес баварцев всё же неоспорим в данном вопросе. В каком бы состоянии они ни были, зачастую в очных играх добывали победы.

Взгляните на свежую историю личных встреч. Начиная с сентября 2020 года, то есть где-то за четыре сезона, соперники встретились в разных турнирах ровно 10 раз — выборка хорошая. В восьми случаях «Бавария» добилась победы, ещё один раз на табло был зафиксирован равный счёт, и лишь однажды праздник устроили футболисты «Боруссии». А именно в прошлом сезоне — 2:0.

Конечно, такая статистика, кто бы что ни говорил, влияет на психологию как игроков, так и руководителей с фанатами. У дортмундской команды могли бы быть неплохие шансы закрепить успех прошлого сезона. Ведь, если вынести за скобки поражение от «Майнца» (1:3) на выезде, где огромную роль сыграло удаление, она показывает достойную форму. Четыре победы в пяти прошлых матчах это подтверждают.

Важно также заметить, что сейчас подопечные Нури Шахина сыграют дома. А дома они внушительны. За шесть туров, которые провели на своём поле в чемпионате Германии, одержали шесть побед и добыли все 18 возможных очков. Такого нет даже у самой «Баварии». И всё-таки «Баварии» есть чем крыть этот козырь.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя. «Бавария» также поправила свои результаты в Лиге чемпионов и приблизились к зоне прямой квалификации в плей-офф. А игровые показатели? После провальной встречи с «Барселоной» (1:4) — семь матчей, семь побед, 18 забитых мячей и ни одного пропущенного. Круто!

«Боруссия» и сама умеет забивать, что демонстрировала как в матче с загребским «Динамо» (3:0), так и в игре с «Фрайбургом» (4:0). Кроме того, история личных встреч говорит о зачастую высокой результативности — тотал больше 3.5 мяча заходил в 9 из 10 последних случаев. И всё же, когда «Бавария» в форме, она побеждает. Сейчас «Бавария» — в форме. Так что проверим П2 через ТБ 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Бавария» победит за 2.16.