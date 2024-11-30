Экспресс с коэффициентом 7.17: «Бавария» и «ПСЖ» доминируют

На сегодня запланировано большое количество интересных встреч, на которые нужно обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.17.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Не опять, а снова! Соперники встречаются друг с другом в третий раз за этот месяц. Дважды дело было в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а теперь — в Российской Премьер-Лиге. Сначала случилась нулевая ничья в Казани, а буквально на днях ЦСКА одержал победу со счётом 3:0 в Москве. Примечательно, что первый мяч был забит на 20-й минуте, а третий — уже на 38-й.

Почему это важно? Как минимум потому, что армейцам потребовалось всего 18 минут для того, чтобы сделать результат. Именно этого хладнокровия не хватило матчем ранее с «Ростовом». Тогда армейцы открыли счёт на четвёртой минуте, до перерыва имели массу моментов, но реализовать их не смогли. В итоге уступили со счётом 1:2. Главный тренер Марко Николич сказал, что знает, как это исправить.

Непонятно только, что нашло на «Рубин». До разгромного поражения от ЦСКА казанский клуб в шести встречах потерпел всего одно поражение. Причём с минимальной разницей. Да и в целом с обороной здесь порядок — если вынести за скобки три мяча от армейцев, то в шести прошлых играх пропущено всего три гола.

С учётом того, что на неделе был матч в Кубке России, а теперь предстоит сыграть за очки в РПЛ, да и просто в целях сохранения свежести, стороны наверняка перетасуют состав. Так что повторения результата точно не предвидится. Более того, не стоит исключать голы в обе стороны. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.10.

Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария»

У «Боруссии» могли бы быть неплохие шансы закрепить успех прошлого сезона. Ведь, если вынести за скобки поражение от «Майнца» (1:3) на выезде, она показывает достойную форму. Четыре победы в пяти прошлых матчах это подтверждают. За шесть туров, которые провели на своём поле в чемпионате Германии, одержали шесть побед и добыли все 18 возможных очков. Такого нет даже у самой «Баварии».

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Мюнхенцы также поправили свои результаты в Лиге чемпионов и приблизились к зоне прямой квалификации в плей-офф. А игровые показатели? После провальной встречи с «Барселоной» (1:4) — семь матчей, семь побед, 18 забитых мячей и ни одного пропущенного. Круто!

«Боруссия» и сама умеет забивать, что демонстрировала как в матче с загребским «Динамо» (3:0), так и в игре с «Фрайбургом» (4:0). Кроме того, история личных встреч говорит о зачастую высокой результативности — тотал больше 3.5 мяча заходил в 9 из 10 последних случаев. И всё же, когда «Бавария» в форме, она побеждает. Сейчас «Бавария» — в форме. Так что проверим П2 через ТБ 2.5 мяча за 2.07.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант»

«ПСЖ», по обыкновению, доминирует в чемпионате Франции, но в Лиге чемпионов полностью проваливается. Красно-синие победили только «Жирону» (1:0), а также сыграли вничью с ПСВ (1:1). Уступили они сначала «Арсеналу» (0:2) и мадридскому «Атлетико» (1:2), а затем – «Баварии» (0:1).

Несмотря на проблемы парижан, «Нант» видится аутсайдером. Обычно «канарейки» хорошо настраиваются на встречи с красно-синими, но у них наблюдается затяжная чёрная полоса. Команда не выигрывает уже девять матчей кряду в Лиге 1. Более того, «Нант» подходит к грядущей встрече с четырьмя поражениями подряд — от «Страсбурга» (1:3), «Марселя» (1:2), «Ланса» (2:3) и «Гавра» (0:2). Большое количество пропущенных мячей не говорит ни о чём хорошем.

Трудности на внешней арене никак не отражаются на успехах «ПСЖ» в Лиге 1. Он побеждает всех подряд и очень много забивает. Дома красно-синие должны уверенно переиграть много пропускающий «Нант». На последнем отрезке сезона «канарейки» выглядят совсем плохо. Поставить на победу парижан и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре ЦСКА – «Рубин» за 2.10.

Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «Боруссией» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в игре с «Нантом» и тотал больше 2.5 мяча за 1.65.

Общий коэффициент: 2.10 Х 2.07 Х 1.65 = 7.17.