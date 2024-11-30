«Зенит» — «Крылья Советов». У Семака есть палочка-выручалочка

И в последнее время это не Глушенков, а Гонду.

1 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.33. Успех самарцев оценён в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 1 декабря 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (01.12.2024)

До зимней паузы осталось меньше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 1 декабря запланированы четыре встречи 17-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Петербуржцы готовятся уйти на зимний перерыв в приподнятом настроении. Победив в последних двух встречах в чемпионате России «Ахмат» (2:1) и «Оренбург» (1:0), подопечные Сергея Семака поднялись на первую строчку в турнирной таблице первенства.

Кроме того, «Зенит» вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, дважды обыграв «Ахмат». Отдельно хочется отметить Лусиано Гонду. Аргентинский нападающий очень быстро адаптировался в новом клубе и к ритму лиги. В 10 матчах в первенстве он забил шесть мячей.

В ответном матче с «Ахматом» в Грозном Гонду открыл счёт на 14-й минуте. У петербуржцев были шансы забить ещё, но их подвело завершение. Один из голевых моментов упустил Александр Соболев. В концовке он выбежал один на один с голкипером грозненцев, но пробил бесхитростно, прямо во вратаря.

Гонду становится палочкой-выручалочкой Сергея Семака. Максим Глушенков ещё не набрал форму после травмы. Другие футболисты клуба часто транжирят возможности. Результативность сине-бело-голубых на последнем отрезке сильно упала, но это не мешает им стабильно набирать очки. Аргентинец делает результат.

«Крыльям Советов» не хватает игроков такого плана. Игорю Осинькину пришлось строить команду по новой из-за расставания с некоторыми ведущими футболистами. Неудивительно, что она расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущих в зоне стыков клубов составляет два очка.

Не без удачи дома победив в матче последнего тура чемпионата России «Ахмат» (2:1), самарцы прервали свою безвыигрышную серию в первенстве, которая длилась целых два месяца. Поводов для оптимизма у Игоря Осинькина немного, ведь грозненцы — явный аутсайдер, занимающий нишу в зоне вылета.

Основная проблема «Крыльев Советов» — некачественная игра. В 16 встречах в чемпионате России они забили только 15 мячей — меньше лишь у трёх команд. Хотя, казалось бы, команде Осинькина ведь характерно показывать яркий атакующий футбол и создавать много моментов.

Относительно прошлого сезона рисунок игры самарцев стал ощутимо хуже. В матчах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы клубами они стали выглядеть совсем беспомощно. Единственное, что немного утешает — пропускают немного.

Ни в одном из 13 последних матчей в чемпионате России «Крылья Советов» не пропустили больше двух мячей. Заключить пари на то, что «Зенит» их обыграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Ждать, что у самарцев появится уверенность после победы над «Ахматом», не стоит. Отвлекает их от футбола крупный коррупционный скандал. К «Крыльям Советов» могут быть применены различного рода санкции — снятие очков или вообще отстранение от участия в турнирах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 1 декабря 2024 года

«Зенит» — явный фаворит. Забивает он в последнее время маловато, но главное — побеждает и преуспевает как в РПЛ, так и в Кубке России. «Крылья Советов» переживают тяжёлые времена. Они демонстрируют низкокачественный футбол и часто проигрывают.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.