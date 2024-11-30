«Торино» — «Наполи». Хвича и Лукаку расстраивают Конте

Тренер призывает подопечных сконцентрироваться на самосовершенствовании. Им нужно стать лучшей версией себя.

1 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.83. Успех туринцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Наполи» 1 декабря 2024 года

Аналитики считают, что матч «Торино» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Наполи» (01.12.2024)

На первый день зимы запланировано много интересных матчей. Среди прочих выделяется встреча 14-го тура чемпионата Италии, в которой на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине местный «Торино» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Приведший московский «Спартак» к победе в Кубке России впервые за 19 лет Паоло Ваноли подавал большие надежды. По итогам прошлого сезона 52-летний специалист вывел «Венецию» в Серию А. Предполагалось, что с «Торино» он сумеет достичь немалых успехов.

Начали сезон «быки» весьма неплохо, но затем все механизмы резко сломались. Туринцы победили всего лишь в одном из восьми последних матчей в чемпионате Италии, а также один раз сыграли вничью. Набрали очки они во встречах с идущими в зоне вылета клубами — «Комо» (1:0) и «Монцей» (1:1).

В обоих случаях важную роль сыграл Ваня Милинкович-Савич. Суммарно в этих двух встречах он совершил 12 сейвов. Сербский голкипер — один из немногих футболистов «Торино», кто стабильно демонстрирует качественную игру. Увы, и его стараний регулярно оказывается недостаточно.

Мало того, что у «быков» проходной двор в защите, так ещё и нападение выглядит безыдейно. Туринцам не хватает креативности и исполнительского мастерства. В последних пяти играх в Серии А они забили только два мяча, в то время как пропустили пять.

Пока Паоло Ваноли ломает голову над тем, как вытащить «Торино» из чёрной полосы, Антонио Конте ведёт «Наполи» к скудетто. «Партенопейцы» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет одно очко.

Неаполитанцы разгромно уступили «Аталанте» (0:3) во встрече 11-го тура Серии А, а затем сыграли вничью с «Интером» (1:1). Затянуться безвыигрышной серии Конте не позволил. Его подопечные победили «Рому» (1:0). Автором победного мяча стал Ромелу Лукаку. Он отличился с передачи Джованни Ди Лоренцо.

Конте изначально говорил, что Лукаку — ключевой игрок его команды. Впрочем, лучший бомбардир в истории сборной Бельгии ещё далёк от лучших кондиций, как и Хвича Кварацхелия, а также другие ведущие футболисты «Наполи». Для того чтобы бороться за золотые медали, им необходимо прибавлять.

Конте просит подопечных не смотреть в турнирную таблицу. Он считает, что лучше сосредоточиться на себе и на совершенствовании наработок. После победы над «Ромой» тренер заявил, что был доволен игрой на протяжении 65 минут, но остался разочарован большим количеством упущенных моментов.

Также Конте отметил, что в последние 15-20 минут встречи неаполитанцы слишком глубоко сели в оборону и сами себе всё усложнили. Много времени на работу над ошибками наставнику не потребуется. Поставить на то, что «партенопейцы» выиграют предстоящий матч и не пропустят, можно с коэффициентом 2.75.

«Наполи» ещё далёк от идеала, но он уже на правильном пути. В 13 встречах в чемпионате Италии подопечные Антонио Конте пропустили только девять мячей — меньше всех. Невысокую результативность лидеров специалист компенсирует слаженной игрой в обороне.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Наполи» 1 декабря 2024 года

«Торино» на последнем отрезке сезона смотрится совсем тускло. У него ничего не получается в атаке и полный хаос в защите. У «быков» вряд ли получится не то что отнять очки, а хотя бы забить неаполитанцам. Антонио Конте заставляет «партенопейцев» становиться лучше. Это у него хорошо выходит.

Ставка: «Наполи» победит и не пропустит за 2.75.