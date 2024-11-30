«Марсель» — «Монако». Головин в полном порядке

1 декабря состоится матч 13-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.60. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 1 декабря 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» (01.12.2024)

Отгремели матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. На 1 декабря запланирована интересная встреча 13-го тура чемпионата Франции, в которой на стадионе «Оранж Велодром» померяются силами «Марсель» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Назначение Роберто Де Дзерби и укрепление состава видоизменили «Марсель». Клуб вернулся к борьбе за медали. Бело-голубые расположились на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего второе место «Монако» составляет три очка.

«Марсель» стал показывать куда более приятный глазу командный футбол. Однако не прошло и двух месяцев, как Де Дзерби столкнулся с трудностями. Его подопечные победили только в трёх из семи последних матчей. Вничью они сыграли с «Анже» (1:1), уступили «Страсбургу» (0:1), «ПСЖ» (0:3) и «Осеру» (1:3).

Летом итальянский специалист мотивировал бело-голубых тем, что с помощью проектора демонстрировал им предложение возглавить «Манчестер Юнайтед». Де Дзерби заявил, что поставил страсть выше денег. Подбирать слова для воодушевления футболистов он умеет.

Поначалу стимула «Марселю» хватало. Однако, отдав значительную часть сил на старте сезона, команда сбавила обороты. Выявилось, что летом клуб закрыл далеко не все проблемные позиции. Ему очень не хватает крепости в защите. У Херонимо Рульи просто огромное количество работы. Вратарь только успевает спасать, но и его стараний не всегда оказывается достаточно.

У «Монако» дела идут лучше. Он преуспевает сразу и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов. В главном клубном международном турнире красно-белые победили «Барселону» (2:1), «Црвену Звезду» (5:1) и «Болонью» (1:0), сыграли вничью с загребским «Динамо» (2:2) и обидно уступили «Бенфике» (2:3).

Встреча с «орлами» наверняка сложилась бы иначе, если бы красную карточку не схлопотал Уилфрид Синго. Даже в меньшинстве монегаски умудрились выйти вперёд, но соперник грамотно воспользовался игрой в неравных составах и вырвал победу в концовке.

Хорошо выступил в матче с «Бенфикой» капитан «Монако» Александр Головин. Он записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Элисс Бен-Сегир. Результативное действие стало для россиянина вторым в текущем сезоне. Он провёл девять встреч в первенстве и пять – в Лиге чемпионов.

Для атакующего полузащитника показатели не назовёшь удовлетворительными, но Головин проделывает большой объём командной работы. Он играет важную роль в создании и развитии атак, а также много обостряет. Ади Хюттер и не требует от россиянина голов.

Австрийский специалист в этом плане полагается на нападающих. В недавней встрече с «Брестом» (3:2) у форвардов красно-белых возникли проблемы с завершением. И вот тогда на сцену вышел Головин. Ади Хюттер был очень рад, что российский полузащитник смог открыть счёт в матче.

Поставить на то, что «Монако» победит «Марсель», можно с коэффициентом 2.60. Красно-белые очень опасны на стандартах. У них отличные результаты на последнем отрезке сезона, и в отличном тонусе пребывают ведущие футболисты. Головин в полном порядке.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 1 декабря 2024 года

У «Марселя» закончилось воодушевляющее топливо. Ему очень не хватает слаженности в обороне. Голкипер уже «наелся». «Монако» выглядит свежее, хотя играет сразу на нескольких фронтах. Пусть Головин радует результативностью реже, чем в прошлом сезоне, но зато команда преуспевает везде.

Ставка: победа «Монако» за 2.60.