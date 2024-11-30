«Краснодар» — «Спартак». Новая пощёчина для Мурада Мусаева

Вот и зима стучится в двери. Российская Премьер-Лига скоро уйдёт в длительный отпуск, игр осталось всего ничего. В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Встреча вполне заслуживает называться центральной.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 1 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.30 — около 30% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что центральный матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (01.12.2024)

«Краснодар» вообще в курсе, что отпуск ещё не начался, а расслабляться — рано? Клуб потерял очки в двух последних турах чемпионата России, сыграв вничью с довольно скромными «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а потому отдал лидирующую позицию «Зениту». Как это объяснить, если не потерей концентрации? Пока что одни вопросы.

За два тура до зимнего перерыва ситуация в топе РПЛ следующая. Петербуржцы лидируют с 39 очками, краснодарцы отстают на одно очко, а замыкающий тройку столичный «Локомотив» — на пять очков. Понятно, что на исправление ситуации есть ещё куча игр, но обычно ошибки не прощаются конкурентами.

Кроме того, подопечные Мурада Мусаева едва не вылетели из Кубка России. На неделе гостили у «Тюмени», к 57-й минуте вели со счётом 3:0, но в итоге пропустили трижды за полчаса. Пришлось пробивать серию 11-метровых ударов. Помог более высокий уровень исполнительского мастерства. Состав-то был не резервный.

Впрочем, к «Спартаку» тоже есть вопросы. Никак ему не дался «Ростов» Валерия Карпина. В первом матче на своём поле столичный клуб уступил со счётом 0:1, а на этой неделе в Ростове-на-Дону проиграл со счётом 1:2. Причём во втором случае пропустил дважды уже в первом тайме. Итог логичен — вылет из Пути РПЛ Кубка России.

Тем необычнее этот результат на фоне выступления в Российской Премьер-Лиге. Дело в том, что красно-белые одержали четыре победы подряд в лиге, продемонстрировав солидную реализацию. По два гола получили «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0), четыре досталось «Акрону» (4:0), а «Локомотив» вовсе вынул мяч из сетки своих ворот пять раз — 5:2.

Вместе с тем не спешите записывать подопечных Деяна Станковича в победители предстоящей встречи. Как мы помним, «Краснодар» до сих пор не проиграл в чемпионате России. Единственный! Кроме того, в матче первого круга краснодарцы одолели москвичей со счётом 3:0. Причём в Москве. На этот раз встреча тоже ожидается результативная, только гости наверняка ответят.

Краснодарцы по-прежнему обладают грозной атакой. Нестабильным москвичам будет трудно сохранить ворота нетронутыми. Особенно на выезде. Вот только теперь они смогут забить сами, с учётом последних крупных побед и жажды реванша. Как завершится встреча, говорить не возьмёмся, но голы в обе стороне более чем вероятны.

Ставка: обе забьют за 1.74.