Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ливерпуль — Манчестер Сити, прогноз на матч АПЛ 1 декабря 2024 года, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Чемпионская гонка АПЛ закончится здесь?
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Разница в таблице — восемь очков, а все карты в руках ливерпульцев.

Зима уже стучится в двери! В европейских чемпионатах на исходе первая треть сезона, дальше — интереснее. В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. В АПЛ наклёвывается новая чемпионская интрига, и перед нами — главные конкуренты.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.50. В первом случае вероятность составляет 47%, а во втором — 27%. То есть разница ровно в 20% вероятности. Многовато для такой серьёзной вывески.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол на «Энфилде» этим воскресным вечером. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее же вероятным представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (01.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Арне Слот может сколько угодно рассыпаться в комплиментах по отношению к Хосепу Гвардиоле, но факт остаётся фактом. К этой минуте «Ливерпуль» выглядит более ярко и более грозно, чем «Манчестер Сити». Как минимум потому, что клуб идёт на серии из 15 матчей без поражений. Более того, ничья на данном отрезке случилась лишь однажды — с «Арсеналом» (2:2).

Материалы по теме
«Зенит» — «Крылья Советов». У Семака есть палочка-выручалочка
«Зенит» — «Крылья Советов». У Семака есть палочка-выручалочка

В остальных 14 случаях ливерпульцы одержали 14 побед. Причём триумф ждал как дома, так и на выезде. Как в еврокубках, так и на внутренней арене. Недавно вот обыграли «Реал» (2:0). Именно благодаря такой стабильности сейчас удаётся с отрывом лидировать в Лиге чемпионов (15 очков после 5-го тура) и в АПЛ (31 очко после 12-го тура). Круто? Конечно!

А что «Манчестер Сити»? После выхода Родри из строя какое-то время удавалось держаться на плаву, но после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка лиги Англии что-то сломалось. Манчестерская команда провела пять матчей в разных турнирах и потерпела за это время четыре поражения с общим счётом 3:12. Испанца, конечно, не хватает, но не до такой же степени!

Лишь на этой неделе «горожане» прервали серию поражений, вничью сыграв с нидерландским «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. Пропустили снова порядочно. Причём вели со счётом 3:0 до 74-й минуты, а матч доигрывали в равных составах. И это при родных-то трибунах! Что случилось с многократным чемпионом Англии — пока не вполне понятно. Положение в еврокубках рабочее, но в АПЛ отставание от первого места уже восемь очков.

Любопытно, что последние четыре выездных матча подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли. И это плохая новость перед поездкой на «Энфилд». «Ливерпуль» не только просто хорош сам по себе, «Ливерпуль» хорош на своём поле. А также исторически достойно проводит домашние игры с самим «Сити» — не уступил в трёх последних. А это уже почти достижение.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.17: «Бавария» и «ПСЖ» доминируют
Экспресс с коэффициентом 7.17: «Бавария» и «ПСЖ» доминируют

Теперь же, если помнить о невнятных результатах «Манчестер Сити», то логично ждать, что «Ливерпуль» не просто не уступит, а выиграет. А если до сих пор не верится, взгляните на список из пяти последних жертв мерсисайдцев на «Энфилде» — «Реал» (2:0), «Астон Вилла» (2:0), «Байер» (4:0), «Брайтон» (2:1) и «Челси» (2:1). Солидная коллекция должна пополниться.

Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android