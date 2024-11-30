«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Чемпионская гонка АПЛ закончится здесь?

Зима уже стучится в двери! В европейских чемпионатах на исходе первая треть сезона, дальше — интереснее. В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. В АПЛ наклёвывается новая чемпионская интрига, и перед нами — главные конкуренты.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.50. В первом случае вероятность составляет 47%, а во втором — 27%. То есть разница ровно в 20% вероятности. Многовато для такой серьёзной вывески.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол на «Энфилде» этим воскресным вечером. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее же вероятным представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (01.12.2024)

Арне Слот может сколько угодно рассыпаться в комплиментах по отношению к Хосепу Гвардиоле, но факт остаётся фактом. К этой минуте «Ливерпуль» выглядит более ярко и более грозно, чем «Манчестер Сити». Как минимум потому, что клуб идёт на серии из 15 матчей без поражений. Более того, ничья на данном отрезке случилась лишь однажды — с «Арсеналом» (2:2).

В остальных 14 случаях ливерпульцы одержали 14 побед. Причём триумф ждал как дома, так и на выезде. Как в еврокубках, так и на внутренней арене. Недавно вот обыграли «Реал» (2:0). Именно благодаря такой стабильности сейчас удаётся с отрывом лидировать в Лиге чемпионов (15 очков после 5-го тура) и в АПЛ (31 очко после 12-го тура). Круто? Конечно!

А что «Манчестер Сити»? После выхода Родри из строя какое-то время удавалось держаться на плаву, но после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка лиги Англии что-то сломалось. Манчестерская команда провела пять матчей в разных турнирах и потерпела за это время четыре поражения с общим счётом 3:12. Испанца, конечно, не хватает, но не до такой же степени!

Лишь на этой неделе «горожане» прервали серию поражений, вничью сыграв с нидерландским «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. Пропустили снова порядочно. Причём вели со счётом 3:0 до 74-й минуты, а матч доигрывали в равных составах. И это при родных-то трибунах! Что случилось с многократным чемпионом Англии — пока не вполне понятно. Положение в еврокубках рабочее, но в АПЛ отставание от первого места уже восемь очков.

Любопытно, что последние четыре выездных матча подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли. И это плохая новость перед поездкой на «Энфилд». «Ливерпуль» не только просто хорош сам по себе, «Ливерпуль» хорош на своём поле. А также исторически достойно проводит домашние игры с самим «Сити» — не уступил в трёх последних. А это уже почти достижение.

Теперь же, если помнить о невнятных результатах «Манчестер Сити», то логично ждать, что «Ливерпуль» не просто не уступит, а выиграет. А если до сих пор не верится, взгляните на список из пяти последних жертв мерсисайдцев на «Энфилде» — «Реал» (2:0), «Астон Вилла» (2:0), «Байер» (4:0), «Брайтон» (2:1) и «Челси» (2:1). Солидная коллекция должна пополниться.

Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.10.