«Ахмат» — «Динамо». Так и до вылета из РПЛ недалеко

Вот и зима вступила в свои законные права. Российская Премьер-Лига скоро уйдёт в длительный отпуск, игр осталось всего ничего. В понедельник, 2 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч «Ахмат» — «Динамо» Москва, который завершит 17-й тур чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Ахмат» — «Динамо» М 2 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.04, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что матч в Грозном получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Москва (02.12.2024)

Сейчас уже точно можно сказать, что у Сергея Ташуева не получилось нахрапом исправить ситуацию в «Ахмате». Специалиста назначили главным тренером в начале сентября этого года, однако грозненский клуб не только вылетел из Пути РПЛ Кубка России, но и плотно обосновался в зоне вылета чемпионата России. Отставание от безопасного 12-го места составляет шесть очков, а зубастых конкурентов здесь хватает.

При этом в результатах нет даже намёка на надежду. В двухматчевом кубковом противостоянии с «Зенитом» грозненцы суммарно получили 1:5. А если считаете, что им просто не повезло с соперником, то посмотрите на игры в Российской Премьер-Лиге. В девяти прошлых турах — семь поражений с общим счётом 6:18. И пусть победа над переживавшим на тот момент спад «Ростовом» (3:2) не вводит в заблуждение.

Любопытно, что началась эта неприятная серия с гостевого поражения именно от московского «Динамо». В 8-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Ташуева гостили в Москве и проиграли со счётом 2:4. Причём могли добиться волевой ничьей со счётом 2:2, если бы не пропустили на третьей и девятой добавленных ко второму тайму минутах. Всё же тогда у хозяев не было сумасшедшего игрового перевеса.

Однако теперь «Динамо» выглядит на фоне «Ахмата» куда опаснее. Во-первых, столичная команда не проигрывает на протяжении пяти туров в РПЛ, добыв на этом отрезке три победы. От топ-3 отставание составляет всего три очка. Во-вторых, на неделе ей удалось выбить из Пути РПЛ Кубка России «Локомотив», хотя в первом матче противостояния случилось поражение.

Вот и получается, что «Динамо» приезжает в Грозный на эмоциональном подъёме. В то время как на положение и состояние «Ахмата» без сочувствия не взглянешь. Руководство грозненского клуба не может не понимать ситуации, а потому не исключено назначение нового тренера в межсезонье. Но прямо сейчас московская команда — неоспоримый фаворит предстоящего матча.

Можно справедливо заметить, что бело-голубые несколько снизили уровень результативности — забивать стали реже. Особенно на фоне октябрьских 4:0 с «Рубином», 6:3 с «Крыльями Советов» и 4:3 – с «Химками». И всё же наиграть на пару мячей в матче с «Ахматом», который в последнее время часто пропускает, они могут. Ждём победы гостей со счётом 2:0 или 2:1.

Ставка: «Динамо» победит за 2.04.