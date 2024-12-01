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Рома — Аталанта прогноз на матч 2 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рома» — «Аталанта». Эту машину не остановить
Михаил Коробов
«Рома» — «Аталанта» прогноз на матч Серии А
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Бергамаски выиграли семь матчей чемпионата Италии кряду! Выиграют и восьмой.

На 2 декабря запланирована интересная встреча, которая закроет программу 14-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Рома» — «Аталанта» 2 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 27%.

Аналитики сомневаются, что матч «Рома» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» (02.12.2024)

Италия — Серия А . 14-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Легендарный Клаудио Раньери начал менять игру римлян. После поражения от «Наполи» (0:1) опытный тренер заявил, что ему не нужна команда, которая только обороняется. Футболисты посыл услышали. Во встрече 5-го тура Лиги Европы они забили «Тоттенхэму» пять мячей. Три из них, правда, были отменены из-за офсайда.

Результаты у «волков» ужасные. Они выиграли всего лишь один из семи последних матчей в чемпионате Италии. Тем не менее после выездной ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) римские болельщики смотрят в будущее с оптимизмом. Клаудио Раньери оказывает на «джаллоросси» положительное влияние.

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Оба гола «шпорам» римляне забили после розыгрышей стандартов, что тоже есть плоды тренерской работы. Понятно, что Раньери ещё многое нужно усовершенствовать, но уже в таком виде «джаллоросси» способны доставить на домашней арене трудности «Аталанте».

С другой стороны, выездом в Рим «богиню» не запугать. У неё были проблемы в начале сезона, но Джан Пьеро Гасперини навёл идеальный порядок. Бергамаски выиграли все семь последних матчей в Серии А. Досталось не только середнякам и аутсайдерам, но и «Наполи» (3:0), который здорово прибавил под чутким руководством Антонио Конте. А это уже чертовски серьёзно!

Разгромили неаполитанцев подопечные Гасперини в гостях. Также они недавно на выезде крупно победили «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов. Как видно, у «богини» всё замечательно как с гостевым фактором, так и с результативностью. В 13 встречах в Серии А она забила целых 34 мяча — больше всех. Выездов здесь не боятся.

Главными творцами результатов являются Адемола Лукман и Матео Ретеги. Они входят в топ-3 лучших игроков Серии А по системе «гол+пас». Однако закрыть только этих двух нападающих мало. В противном случае у бергамасков не было бы так много голов. Высокая результативность — плод прекрасной командной игры «Аталанты». Она набрала невероятный ход.

Поддержка трибун вряд ли поможет римлянам отнять очки у такой «богини». Они выиграли только 2 из 10 последних очных встреч. Вполне вероятно, у «джаллоросси» получится забить гол или даже два, но от поражения спастись — задача чрезмерно сложная. Отличным вариантом для ставки видится П2 + ТБ 2.5 мяча. Вариант попроще — лобовая победа гостей.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 3.50.

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