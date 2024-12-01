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Спартак — Краснодар прогноз на матч РПЛ 1 декабря 2024, коэффициенты букмекеров, где смотреть онлайн

Страсть «Спартака» и триумф «Зенита». Что случится сегодня в РПЛ
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» 01.12.2024
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Действующий чемпион не отдаст первую строчку, а «Спартак» порадует в атаке.

Встречаем первый день зимы вместе с чемпионатом России. В воскресенье, 1 декабря, в РПЛ пройдут четыре встречи. Мы подготовили для вас экспресс с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки»

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Михаила Галактионова есть поводы для расстройства, но о спаде и речи быть не может. У «Локомотива» остаются шансы побороться за золотые медали РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков. «Химки» вроде бы не впечатляют, вот только с лидерами РПЛ у них особые отношения.

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«Химки» — не самый удобный соперник. В предыдущем туре РПЛ они сенсационно отняли очки у «Краснодара» (2:2). В середине октября сенсационно победили «Локомотив» (2:0). А давным-давно, в августе, сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Впрочем, слухи о скорой отставке Артиги наверняка добавляют команде нервозности. Плюс «Химки» не выигрывали в гостях с 3 августа и заметно уступают по уровню исполнителей. Как ни крути, а поводов для сенсации тут не видно. П1 + ТБ 2.5 гола за 2.05 — хороший вариант.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — явный фаворит. Забивает он в последнее время маловато (по собственным меркам), но главное — побеждает и преуспевает как в РПЛ, так и в Кубке России. «Ахмат» прошли без малейших проблем, первое место в чемпионате России вернули. Потерять лидерство за тур до зимней паузы? На своём поле? С соперником, находящимся в непонятном состоянии?

Самарцы забивают меньше гола за игру, хотя и пропускают в последнее время не так много. Собственно, больше двух мячей в нынешнем сезоне РПЛ не пропускали с 5 августа. Напрашивается выбор между П1 + ТМ 3.5 гола за 2.15 и П1 всухую за 2.12. Отбирать очки у действующего чемпиона на его поле на фоне скандалов и туманного будущего — звучит сомнительно.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак»

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-белые одержали четыре победы подряд в РПЛ, продемонстрировав страстный футбол и солидную реализацию. «Краснодар», напротив, допустил две осечки подряд, упустил первое место и едва не вылетел из Кубка России от рук идущей на дне «Тюмени». Хотя вёл со счётом 3:0. Казалось бы, всё очевидно.

Но нет. «Краснодар» до сих пор не проиграл в чемпионате России. Единственный! Кроме того, в матче первого круга краснодарцы одолели москвичей со счётом 3:0. Причём в Москве. На этот раз встреча тоже ожидается результативная, только гости наверняка ответят.

Краснодарцы по-прежнему обладают грозной атакой. Нестабильным москвичам будет трудно сохранить ворота нетронутыми. Особенно на выезде. Вот только теперь они смогут забить сами, с учётом последних крупных побед и жажды реванша. Как завершится встреча, говорить не возьмёмся, но голы в обе стороне более чем вероятны. «Обе забьют» за 1.74 — отличный вариант.

Экспресс на матчи РПЛ 1 декабря

Ставка 1: «Локомотив» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Ставка 2: «Зенит» победит всухую за 2.12.

Ставка 3: обе забьют в матче «Краснодар» — «Спартак» за 1.74.

Общий коэффициент = 2.05 х 2.12 х 1.74 = 7.56.

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