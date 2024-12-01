Экспресс с коэффициентом 16.20: «Манчестер Сити» в пролёте, Конте — на вершине

В воскресенье, 1 декабря, европейский футбол развернётся во всём своём великолепии. Представляем вашему вниманию экспресс на встречи АПЛ, Серии А и Лиги 1 с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Арне Слот может сколько угодно рассыпаться в комплиментах по отношению к Хосепу Гвардиоле, но факт остаётся фактом. К этой минуте «Ливерпуль» выглядит более ярко и более грозно. Как минимум потому, что клуб идёт на серии из 15 матчей без поражений. Более того, ничья на данном отрезке случилась лишь однажды — с «Арсеналом» (2:2).

А что «Манчестер Сити»? После выхода Родри из строя какое-то время удавалось держаться на плаву, но после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка лиги Англии что-то сломалось. Манчестерская команда провела пять встреч в разных турнирах и потерпела за это время четыре поражения с общим счётом 3:12. Испанца, конечно, не хватает, но не до такой же степени!

Любопытно, что последние четыре выездных матча подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли. И это плохая новость перед поездкой на «Энфилд». «Ливерпуль» не только просто хорош сам по себе, «Ливерпуль» хорош на своём поле. А также исторически достойно проводит домашние игры с самим «Сити» — не уступил в трёх последних.

Теперь же если помнить о невнятных результатах «Манчестер Сити», то логично ждать, что «Ливерпуль» не просто не уступит, а выиграет. А если до сих пор не верится, взгляните на список из пяти последних жертв мерсисайдцев на «Энфилде» — «Реал» (2:0), «Астон Вилла» (2:0), «Байер» (4:0), «Брайтон» (2:1) и «Челси» (2:1). Солидная коллекция должна пополниться.

Прогноз на матч «Торино» — «Наполи»

Начали сезон «быки» весьма неплохо, но затем все механизмы резко сломались. Туринцы победили всего лишь в одном из восьми последних матчей в чемпионате Италии, а также один раз сыграли вничью. Набрали очки они во встречах с идущими в зоне вылета клубами — «Комо» (1:0) и «Монцей» (1:1). Ближайший соперник, мягко говоря, находится на совсем другом уровне.

Антонио Конте ведёт «Наполи» к скудетто. «Партенопейцы» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет одно очко. В 13 встречах в чемпионате Италии подопечные Антонио Конте пропустили только девять мячей — меньше всех. Невысокую результативность лидеров специалист компенсирует слаженной игрой в обороне. П2 всухую за 2.80 — это интересно.

Прогноз на матч «Марсель» — «Монако»

Битва прямых конкурентов. Прямее некуда! Бело-голубые расположились на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего второе место «Монако» составляет три очка. «Марсель» стал показывать куда более приятный глазу командный футбол. Однако не прошло и двух месяцев, как Де Дзерби столкнулся с трудностями. Его подопечные победили только в трёх из семи последних матчей.

У «Монако» дела идут лучше. Как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов. Нестабильность «Марселя» напрягает, особенно на своём поле. В трёх предыдущих домашних матчах Лиги 1 разжились всего одним очком. Разгром от «ПСЖ» — это ладно, но ничья с «Анже» из зоны вылета и 1:3 от середняка «Осера» вынуждают рискнуть.

Вроде бы и график у «Монако» плотный, и фактор чужого поля. Но на П2 дают коэффициент 2.68 — выглядит соблазнительно. Вариант попроще — Х2 за 1.50. Как минимум на ничью гости могут рассчитывать. Благо что в трёх предыдущих встречах на «Велодроме» они забили четыре мяча и ни разу не уступили.

Экспресс на матчи 1 декабря в европейском футболе

Ставка 1: победа «Ливерпуля» за 2.16.

Ставка 2: победа «Наполи» всухую за 2.80.

Ставка 3: победа «Монако» за 2.68.

Общий коэффициент = 2.16 х 2.80 х 2.68 = 16.20.