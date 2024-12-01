«Салават Юлаев» — «Трактор». Уфа рвётся на первое место

В Восточной конференции возникла высокая конкуренция за первое место. Пока что лидирует челябинский «Трактор». 2 декабря он сыграет с идущим на второй строчке «Салаватом Юлаевым». Встреча регулярного чемпионата КХЛ пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 2 декабря 2024 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 38% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68 (около 35% вероятности). На ничью можно поставить за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Уфе получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.46, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.51. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (02.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

С середины октября «Салават Юлаев» начал подъём в верхнюю часть турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Виктора Козлова проиграли всего лишь 4 из 16 последних матчей. Тренер доволен тем, что команда делает правильные вещи в тех случаях, когда не хватает энергии. Это действительно впечатляет.

После разгромной победы над «Витязем» (4:0) Козлов отметил, что у хоккеистов не было движения, которое ему хотелось бы видеть. Ключевую роль сыграла дисциплина. Команда безупречно выполнила установки тренерского штаба, не допустила ошибок и помогла Александру Самонову оформить второй подряд «сухарь». До этого он сыграл «на ноль» с «Северсталью» (2:0). От «Спартака» пропустили уже на четвёртой минуте, но быстро перевернули ситуацию: 3:1 к середине второго периода, 5:1 – к финальной сирене. Красота!

Виктору Козлову необходимо выжать максимум выгоды, пока всё получается. Хоккей бодрый, нижние звенья включаются всё чаще, вратари выручают. Поражений почти нет. Особенно в Уфе. Лучше «Салавата Юлаева» в родных стенах на всю КХЛ выступают только три команды. И то две из них набрали больше очков только потому, что провели больше матчей.

У «Трактора» наблюдается обратный процесс. После хорошего начала сезона и просто отменного отрезка в октябре он сбавил обороты. Челябинцы проиграли 6 из 12 последних встреч. Отчасти плохие результаты связаны с тем, что стал сложнее календарь. Плюс в каких-то матчах категорически не везло. Шайба ни в какую не шла в ворота.



И всё же основная причина спада кроется в том, что у Бенуа Гру начали возникать организационные проблемы. Тренер назвал причиной поражения в недавней встрече с «Локомотивом» (2:4) ошибки своих подопечных. Быстро их не исправить. Пока чинишь одно, может сломаться другое. «Трактор» хорош и продолжает лидировать на Востоке, однако на последнем отрезке сезона нестабилен.

Это хорошо видно по субботней игре с «Автомобилистом». Включились, повели 3:0 к 26-й минуте, но всё равно сожгли кучу нервов и лишних сил. Оборонять победу пришлось до самой сирены, вопросы были сняты лишь шайбой в пустые ворота за 24 секунды до конца (5:3). Победа есть победа, но без трудностей опять не обошлось.

У челябинцев определённо есть характер и волевые качества. В предстоящем матче они могут довести дело до овертайма или даже до серии послематчевых буллитов. Борьба будет упорной, но уфимцы прямо сейчас выглядит горячее. В субботу ловко и непринуждённо разорвали оборону «Спартака», добыв третью победу кряду. Против такой Уфы ставить сложно. Особенно на их льду.

«Салават» имеет далеко не лучший опыт игр с «Трактором» в родных стенах, но это касается исключительно Кубка Гагарина. А вот в гладком первенстве «СЮ» стабильно выигрывает. Пусть и не всегда в основное время. Похоже, напряжение в Восточной конференции станет ещё выше!

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с учётом ОТ и буллитов за 1.87.