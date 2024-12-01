«Автомобилист» — «Спартак». Новые страдания красно-белых

Позади без малого половина сезона Континентальной хоккейной лиги. 2 декабря состоится матч, в котором померяются силами «Автомобилист» и московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 2 декабря 2024 года

Букмекеры не могут выявить фаворита. Они оценивают победу «Автомобилиста» в основное время тем же коэффициентом, что и выигрыш «Спартака» — 2.55. На ничью по итогам трёх периодов можно поставить за 3.50. Поставить на то, что обе команды забьют уже в первом периоде, можно с коэффициентом 2.80 (примерно 35% вероятности).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Екатеринбурге получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.46. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

Ставка на матч КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Спартак» Москва (02.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Недавнее уральское дерби порадовало упорной борьбой до последней секунды, но победить «Трактор» у «Автомобилиста» не получилось. У Николая Заварухина появилась пища для размышлений. Если бы его подопечные не допустили простых ошибок, а также реализовали свои моменты, матч не закончился бы со счётом 3:5. Позитив тоже есть: показали характер, вернулись в игру, сохраняли шансы до последнего.

На дистанции у екатеринбуржцев прекрасные результаты. Они проиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. На днях состав команды пополнил выступавший ранее за «Авангард» Даррен Диц. Для хоккеиста это шанс реанимировать пошедшую на спад карьеру, а для «Автомобилиста» — возможность бюджетно усилить состав. Главное условие — защитник должен начать возвращать былые кондиции.

«Автомобилист» выступает с азартом. Он здорово контролирует шайбу и стремится к постоянному владению инициативой. Лидеры клуба пребывают в отличном тонусе. В то же время классно выполняет свою работу четвёртое звено. В недавней встрече с «Авангардом» (4:2) оно забросило две шайбы, а уж сколько принесло пользы при игре в меньшинстве. Помощь от нижних сочетаний — неотъемлемый фактор успехов на серьёзной дистанции.

У «Спартака» дела идут далеко не так здорово. Он подходит к встрече с трёхматчевой безвыигрышной серией. В субботу москвичи разгромно уступили на выезде «Салавату Юлаеву» (1:5). К Алексею Жамнову накапливается всё больше вопросов. Похоже, внутри клуба напряжённая ситуация.

В состав на встречу с уфимцами не был включён ведущий нападающий «Спартака» Николай Голдобин. Сообщается, что московский клуб рассматривает возможность обмена хоккеиста. Агент игрока по этому поводу заявил, что дыма без огня не бывает. На внутренней кухне красно-белых разгорается пожар. Локализовать очаг и минимизировать последствия — важнейшая задача на ближайшее время.

У «Спартака» наклёвывается затяжная чёрная полоса. На последнем отрезке сезона наблюдается сразу комплекс проблем. Хоккеисты стали часто «привозить», и в целом крепость обороны заметно снизилась. 15 пропущенных шайб в трёх встречах — это совсем плохо. Плюс резко ухудшилась результативность. Жамнов в трудном положении.

Заставляет усомниться в победе «Автомобилиста» только статистика выступлений екатеринбуржцев дома. Они выиграли всего лишь 7 из 15 матчей на стадионе «Уралец». Впрочем, москвичи не отличаются выдающейся игрой в гостях. Думается, на фоне негативной обстановки им не на что рассчитывать. Предлагаем поставить на лобовую победу хозяев за 2.55. Чтобы снизить риски, можно проверить их выигрыш с нулевой форой за 1.90.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.55.