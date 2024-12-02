«Салават Юлаев» вплотную подобрался к «Трактору», а красно-белые не могут преодолеть чёрную полосу.

Битва лидеров Востока в Уфе и кризис «Спартака». Ставки на матчи понедельника в КХЛ

Сегодня, 2 декабря, в КХЛ запланированы шесть игр на любой вкус. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из главных матчей дня.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» одержал три победы подряд и вышел на второе место на Востоке. У «Трактора» наблюдается обратный процесс. После хорошего начала сезона и просто отменного отрезка в октябре команда сбавила обороты. Челябинцы проиграли 6 из 12 последних встреч. Первая строчка в конференции сохраняется, однако проблемы со стабильностью очевидны.

Это хорошо видно по субботней игре с «Автомобилистом». Включились, повели 3:0 к 26-й минуте, но всё равно сожгли кучу нервов и лишних сил. Оборонять победу пришлось до самой сирены, вопросы были сняты лишь шайбой в пустые ворота за 24 секунды до конца (5:3).

«Салават» имеет далеко не лучший опыт игр с «Трактором» в родных стенах, но это касается исключительно Кубка Гагарина. А вот в гладком первенстве «СЮ» стабильно выигрывает. Пусть и не всегда в основное время. На таком фоне логично ставить на хозяев. Итоговая победа Уфы идёт за 1.90 — отличный вариант.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На дистанции у екатеринбуржцев прекрасные результаты. Они проиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей. У «Спартака» дела идут далеко не так здорово. Три поражения подряд, в два дня назад получили 1:5 в Уфе. Плюс подвешенное состояние Николая Голдобина — накануне он не попал в состав, слухи об обмене набирают обороты.

Заставляет усомниться в победе «Автомобилиста» только статистика выступлений екатеринбуржцев дома. Они выиграли всего лишь 7 из 15 игр на стадионе «Уралец». Впрочем, москвичи не отличаются выдающейся игрой в гостях. Думается, на фоне негативной обстановки им не на что рассчитывать. Предлагаем поставить на лобовую победу хозяев за 2.55.

Прогноз на матч «Витязь» — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Витязь» идёт на серии из трёх поражений. Звучит это гораздо хуже, чем выглядит. Все встречи провели в гостях — раз. Дважды уступили в овертайме — два. Уровень соперников («Локомотив», «Спартак» и «Салават Юлаев») внушает — три. Даже 0:4 в Уфе смахивают скорее на несчастный случай, чем на показатель реальной силы. Хороший первый период, несколько отличных моментов, но никакой реализации. А потом удаление, три шайбы за 202 секунды — и занавес.

«Витязь» отдыхал и готовился с 28 ноября, возвращается на свой лёд и явно недополучил в предыдущих матчах. Хороший фундамент для достижения результата. К тому же оппонент более чем посильный. «Нефтехимик» — крепкая, обученная, но неровная команда, которая не выигрывала больше одного раза подряд с начала октября. А в предыдущем матче нижнекамцы в овертайме дожали «Спартак».

При таких исходных данных логично отталкиваться от хозяев. Лобовая победа «Витязя» идёт за отличный коэффициент 2.15, альтернатива — ИТБ 2.5 гола «Витязя» за 1.94.

Экспресс на матчи КХЛ 2 декабря

Ставка 1: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.

Ставка 2: победа «Автомобилиста» в матче со «Спартаком» за 2.55.

Ставка 3: победа «Нефтехимика» в матче с «Витязем» за 2.15.

Итоговый коэффициент: 1.90 х 2.55 х 2.15 = 10.42.