Экспресс с коэффициентом 9.30: «Динамо» покоряет Грозный, «Рома» терпит крах

«Аталанта» идёт за восьмой победой подряд, а «Севилья» снова сушит игру.

Футбольные выходные остались позади, но на понедельник тоже кое-что осталось. Представляем вашему вниманию экспресс на главные матчи 2 декабря от авторов «Чемпионата».

Прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Москва

Сейчас уже точно можно сказать, что у Сергея Ташуева не получилось нахрапом исправить ситуацию в «Ахмате». Грозненский клуб не только вылетел из Пути РПЛ Кубка России, но и плотно обосновался в зоне вылета чемпионата России. Отставание от безопасного 12-го места составляет шесть очков. В девяти прошлых турах РПЛ — семь поражений с общим счётом 6:18. И пусть победа над переживавшим на тот момент спад «Ростовом» (3:2) не вводит в заблуждение.

Любопытно, что началась эта неприятная серия с гостевого поражения именно от московского «Динамо». Причём грозненцы имели отличные шансы зацепиться за очки. Однако теперь «Динамо» выглядит на фоне «Ахмата» куда опаснее. Во-первых, столичная команда не проигрывает на протяжении пяти туров в РПЛ, добыв на этом отрезке три победы. Во-вторых, прошла «Локомотив» в Кубке.

Можно справедливо заметить, что бело-голубые несколько снизили уровень результативности — забивать стали реже. Особенно на фоне октябрьских 4:0 с «Рубином», 6:3 с «Крыльями Советов» и 4:3 с «Химками». И всё же наиграть на пару мячей в матче с «Ахматом», который в последнее время часто пропускает, они могут. Думается, для победы этого хватит.

Прогноз на матч «Рома» — «Аталанта»

Результаты у «волков» ужасные. Они выиграли всего лишь один из семи последних матчей в чемпионате Италии. Бергамаски тем временем выиграли все семь последних матчей в Серии А. Досталось не только середнякам и аутсайдерам, но и «Наполи» (3:0), который здорово прибавил под чутким руководством Антонио Конте. А это уже чертовски серьёзно!

Разгромили неаполитанцев подопечные Гасперини в гостях. Также они недавно на выезде крупно победили «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов. Как видно, у «богини» всё замечательно как с гостевым фактором, так и с результативностью. В 13 встречах в Серии А она забила целых 34 мяча — больше всех. Выездов здесь не боятся.

Поддержка трибун вряд ли поможет римлянам отнять очки у такой «богини». Они выиграли только 2 из 10 последних очных встреч. Вполне вероятно, у «джаллоросси» получится забить гол или даже два, но спастись от поражения — задача чрезмерно сложная.

Прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна»

Две нестабильные, но крепкие команды. Располагаются в середине таблицы со сдержанными надеждами на зону еврокубков. У «Осасуны» положение пока лучше: на четыре очка больше, на пять строчек выше. Правда, два предыдущих тура особой радости не принесли — 0:4 от «Реала» и 2:2 с «Вильярреалом». Вроде бы второй результат неплох, да только там к середине второго тайма имели преимущество в два мяча. А в итоге упустили победу на 90+3-й минуте.

«Севилья» при всех своих трудностях хороша в родных стенах. Четыре победы в пяти предыдущих домашних встречах (не сложилось только с «Реалом Сосьедад»). «Осасуна» в шести гостевых матчах Ла Лиги забила всего четыре раза при одной победе. Что интересно, исключение тоже составляет «Реал Сосьедад».

Мы выбирали между «обе забьют — нет» за 1.90 и тотал меньше 2.5 мяча за 1.75. «Севилья» испытывает очевидные проблемы в атаке, но и пропускает строго по графику. Шесть из семи предыдущих игр андалусийцев в чемпионате Испании выдались низовыми, а «ОЗ — нет» заходило в четырёх последних случаях. Предпосылок для слома тренда не видно.

Экспресс на футбол 2 декабря

Ставка 1: победа московского «Динамо» в матче с «Ахматом» за 2.04.

Ставка 2: победа «Аталанты» в матче с «Ромой» за 2.40.

Ставка 3: в матче «Осасуна» — «Севилья» хотя бы одна команда не забьёт за 1.90.

Общий коэффициент 2.04 х 2.40 х 1.90 = 9.30.