«Лестер» — «Вест Хэм». Ван Нистелрой попадёт в цель

В чемпионате Англии не бывает скучно. Даже аутсайдеры способны растопить сердца нейтральных болельщиков зрелищным футболом. 3 декабря сойдутся команды из нижней части турнирной таблицы АПЛ — «Лестер» и «Вест Хэм». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм» 3 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лестер» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Вест Хэм» (03.12.2024)

«Лестер» очень вовремя подсуетился, назначив на должность главного тренера легенду — Руда ван Нистелроя, освободившегося после прихода в «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. Под руководством нидерландского специалиста переживающие кризис манкунианцы не проиграли ни одного из четырёх матчей. Это что-то да значит.

«Лестер» же уступил в четырёх из пяти последних встреч в АПЛ. Ещё одна завершилась вничью. За этот период «лисы» пропустили целых 13 мячей. И могло быть ещё хуже — неоднократно выручал вратарь. Проходной двор в обороне — первое, что нужно исправить ван Нистелрою. Это будет нелегко.

В то же время у «Лестера» более чем добротное нападение. Особенно по меркам аутсайдера лиги. Не забили в одном-единственном из 13 матчей чемпионата Англии. Продолжает радовать нестареющий Джейми Варди. В последней встрече в АПЛ с «Брентфордом» (1:4) он классно открылся, поборолся за мяч и в падении отдал голевой пас.

У «Вест Хэма» ситуация немногим лучше. Летом клуб возглавил Хулен Лопетеги. Прошло уже 13 туров, а у него до сих пор мало что получается. Лишь 15 очков, почти все они были набраны во встречах с аутсайдерами и середняками. Всерьёз говорить о вылете не приходится, но даже попадание в топ-10 на данный момент кажется сомнительным.

В предыдущем туре «молотобойцы» уступили «Арсеналу» — 0:4 к 36-й минуте и итоговые 2:5. Пропускают много они не только во встречах с лидерами. У лондонцев в пассиве разгромные поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) и крайне нестабильного «Тоттенхэма» (1:4). Варди не составит труда найти лазейки в их обороне.

«Лестер» для «Вест Хэма» — далеко не самый удобный соперник. Лондонцы выиграли всего лишь 3 из 10 последних очных встреч. Практически все матчи получились результативными.

Смена тренера наверняка воодушевит «Лестер». Руд ван Нистелрой — культовая фигура, как минимум на эмоциональный подъём в первые недели однозначно стоит рассчитывать. 1Х + ТБ 2.5 мяча идёт за 3.00. «Молотобойцам» потребуется время для того, чтобы оправиться от домашнего разгрома в дерби с «Арсеналом». «Лисам» этим нужно воспользоваться.

Ставка: «Лестер» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.00.