«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Панарин снова грустит

Победа в матче со слабым «Монреалем» — лишь эпизод, а не начало победной серии.

3 декабря состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 3 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Нью-Джерси» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нью-Йорке получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если обе команды забьют во всех периодах, сыграет коэффициент 7.90 (в районе 13% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.

Ставка на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (03.12.2024)

«Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию поражений, с горем пополам обыграв «Монреаль» (4:3). Сгодится ли это для возвращения уверенности и начала эмоционального подъёма? Конечно, нет. «Канадиенс» занимают последнюю строчку в Восточной конференции и предпоследнюю в сводной таблице НХЛ. Такого соперника нужно было громить. Вместо этого «синерубашечники» заставили болельщиков нервничать и вырвали победу в самой концовке.

Нелепо винить во всех грехах Артемия Панарина и Игоря Шестёркина. Нападающий реже радует результативностью, вратарь много пропускает, однако это — следствие кризиса команды. Защитники плохо отрабатывают в обороне, а форварды транжирят моменты. Как сделать результат, если команда отказывается играть?

Такое ощущение, будто за одинаковый период «синерубашечники» провели в два раза больше матчей, чем другие клубы. Они выглядят очень уставшими, постоянно уступая в движении. Панарин — чуть ли не единственный, кто выделяется, но его силы тратятся напрасно. Клуб из Нью-Йорка демонстрирует депрессивный хоккей, проигрывает и сдаёт позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

С «Нью-Джерси» ничего подобного не происходит. 11 из 16 последних матчей выиграны, из них 10 — в основное время. Совсем другое дело. В отличие от «синерубашечников», «Дэвилз» играют агрессивно, здорово прессингуют и радуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

Ведёт за собой команду Джек Хьюз. Его хет-трик из результативных передач не помог в последнем матче избежать поражения от «Вашингтона» (5:6), но встреча получилась близкой. Главное — не унывать после спуска на вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

Шелдон Киф взялся за дело. Он требователен и внимателен к деталям. Поэтому у «Дэвилз» прекрасно укомплектованы все звенья, команда демонстрирует красивый комбинационный хоккей с хорошим движением. Как итог — отличные результаты.

В таком виде «Рейнджерс» не опасны для «Нью-Джерси». «Синерубашечники» истощены физически и морально. Предлагаем проверить лобовую победу гостей. Они смотрятся на порядок предпочтительнее во всех аспектах. Шестёркин хорош, однако на вменяемую помощь от партнёров рассчитывать приходится до неприличия редко. В последнее время его постоянно оставляют на растерзание.

Ставка: победа «Нью-Джерси» в матче с «Рейнджерс» в основное время за 2.75.