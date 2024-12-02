«Торпедо» — «Металлург». Этот орешек чемпиону не по зубам

Позади без малого половина сезона Континентальной хоккейной лиги. 3 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором сойдутся «Торпедо» и действующий чемпион «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 3 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение нижегородцам. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). Поставить на ничью после трёх периодов можно за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нижнем Новгороде получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если обе команды забьют в третьем периоде, сыграет коэффициент 2.35 (в районе 43% вероятности). Поставить на то, что будет назначен буллит в основное время, можно за 7.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск (03.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

У нижегородцев ушло время на то, чтобы вкатиться в ритм после пятидневной паузы. Они пропустили три шайбы в первом периоде от СКА, в итоге так и не спаслись — 1:4. Зато дальше попёрло!

Подопечные Игоря Ларионова разгромили лидирующий «Локомотив» (3:0), а также крупно победили московский «Спартак» (6:0). Профессор боится, что новая затяжная пауза, до которой осталась неделя, выбьет команду из колеи. Его опасения не лишены смысла. Тем важнее набрать как можно больше очков в домашней серии.

Подходят к ней автозаводцы в очень собранном виде, с хорошей эмоциональной зарядкой. Одержать две победы над столь сильными соперниками, да ещё и не пропустить — звучит воодушевляюще. Ларионову даже не нужно сильно стараться, чтобы настроить подопечных на матч с «Металлургом». Кстати, все три последние очные встречи нижегородцы выиграли.

От Андрея Разина никогда не знаешь чего ждать. Он топовый специалист, но сезон идёт явно не по плану. Магнитогорцев всё ещё сильно штормит. Они выиграли всего лишь 3 из 13 последних матчей по итогам 60 минут. Ещё четыре раза победили за пределами основного времени. От чемпионов ждали большего.

Высокая результативность «Металлурга» сошла на нет. Докучают проблемы с реализацией. После игры с «Авангардом» (1:2 Б) Разин возмущался. Он не понимает, как можно при такой массе моментов забивать один гол. Всего лишь в одном из семи последних матчей магнитогорцы забросили больше двух шайб. Как они собираются с такой статистикой прервать сухую серию автозаводцев?

В позитив можно занести то, что и сам «Металлург» пропускает нечасто. У него надёжные голкиперы и более-менее порядок в защите. На правильном настрое магнитогорцы могут попробовать зацепиться за очки в Нижнем Новгороде. Однако в победу нижегородцев всё же верится больше. Они выглядят свежее, заряженнее, а главное — увереннее.

Не верится, что магнитогорцев вдруг резко прорвёт и они начнут забивать как прежде. Даже явному аутсайдеру «Барысу» они не сумели забросить больше двух шайб. П1 + ТМ 6.5 шайбы принимается за 2.90. Если хотите снизить риски, можно взять 1Х + ТМ 6.5 шайбы, коэффициент тоже приличный — 1.90.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.90.