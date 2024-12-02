«Мальорка» — «Барселона». Возвращение Ямаля всех проблем не решит

Насыщенная программа уикенда позади, но календарь настолько плотный, что времени на отдых просто нет. Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Мальорка Сон Моих» в городе Пальма-де-Мальорка состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. И здесь не всё так однозначно!

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 5.00 — лишь 20% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.60.

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённый матч 19-го тура Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятные счета — 1:1, 1:0 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона» (03.12.2024)

А что, собственно, случилось с «Барселоной»? Команда выиграла в 11 из 12 туров чемпионата Испании, а после результаты резко стали хуже. Поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничья с «Сельтой» (2:2) пошатнули почву под ногами. После 15-го тура каталонский коллектив по-прежнему лидирует, но мадридский «Реал» теперь отстаёт лишь на одно очко и имеет игру в запасе.

Причём что-то стало с обороной. За три последних тура испанской Примеры сине-гранатовые пропустили пять мячей — в 2,5 раза больше, чем за четыре тура до этого. Просела также результативность в атаке. Судя по всему, связано это с отсутствием Ламина Ямаля. Молодой талант только в прошлом матче появился на поле впервые после травмы. И это хорошая новость для клуба.

Однако быстро прийти в лучшую форму — как футболисту, так и всей команде — не получится. «Мальорку» можно было считать подходящим оппонентом в прошлом сезоне, но не в этом. Сейчас команда держится в топ-6 чемпионата Испании, набрав за 15 туров 24 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего два очка. Это достойный промежуточный результат.

Игру команда показывает бодрую. В двух последних турах забила пять мячей. Соперники, конечно, не самые сильные — «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1). Но ведь тому же «Лас-Пальмасу» накануне «Барселона» проиграла у себя дома. Теперь же каталонцы полетят на Мальорку, где в прошлом сезоне пропустили от местного клуба два мяча и потеряли очки — 2:2.

Конечно, возвращение Ламина Ямаля может взбодрить подопечных Ханси Флика. Особенно в нападении. Однако на фоне небольшого спада и в отсутствие основного голкипера уверенности в обороне не так много. При таких раскладах ставка на голы в обе стороны напрашивается сама. Скорее всего, «Барселона» сыграет с позиции силы, может даже открыть счёт. Но «Мальорка» на своём поле обязана отвечать минимум голом.

Ставка: обе забьют за 1.81.