«Питтсбург» — «Флорида». Радость Малкина подошла к концу

4 декабря состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой сойдутся «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Матч состоится на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Питтсбург» — «Флорида» 4 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.21, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нью-Йорке получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.61. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.90 (в районе 13% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.

Ставка на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз» (04.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питтсбург» проводит лучший отрезок в сезоне. Три победы подряд! Похоже это не столько на подъём, сколько на затишье перед новой бурей. «Пингвинз» идут на последнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. Перспективы весьма сомнительные. О выходе в плей-офф мечтать, конечно, не вредно, вот только поверить в такой расклад сложно.

У «Питтсбурга» один из самых возрастных и посредственных составов в лиге. По старой памяти стараются тащить Сидни Кросби и Евгений Малкин, но вменяемую помощь партнёры им оказывают неприлично редко. «Пингвинз» проиграли 16 из 26 матчей, из них 12 — в основное время. Результаты удручающие.

У «Питтсбурга» худшая оборона во всей лиге. В 26 встречах пропущено целых 100 шайб, то есть почти по четыре за игру. Последние два матча «Пингвинз» выиграли у малозабивающих «Бостона» (2:1) и «Калгари» (6:2). С «Флоридой» будет гораздо сложнее. Её нападение намного мощнее и техничнее.

«Пантерз» выбрались из чёрной полосы, длившейся около двух недель. Сначала победили «Торонто» (5:1) и «Каролину» (6:3), затем ещё раз обыграли «Харрикейнз», но уже крупно — 6:0. Чемпион НХЛ пришёл в себя. Лидеры набрали форму после травм и принялись деклассировать соперников.

Доминирующая модель игры Пола Мориса приведена в порядок. Команда высоко прессингует, задаёт сумасшедший ритм, стремясь к постоянному владению шайбой в чужой зоне. Впрочем, у вратарской бригады «Флориды» всё равно хватает работы. В игре с «Торонто» Сергей Бобровский совершил 23 сейва, а во встрече с «Каролиной» — 28.

В последнем матче с «Харрикейнз» Бобровский остался в запасе. С высокой долей вероятности россиянин появится на льду в предстоящем матче. Самое главное — «Флорида» вернула свою игру и начала навёрстывать упущенное. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Поддержка домашних трибун — единственное, что есть у «Питтсбурга». На определяющий фактор не тянет. «Флорида» демонстрирует хоккей принципиально иного качества и побеждает более сильных соперников. Предлагаем взять лобовую победу действующего чемпиона. Четыре последние очные встречи «Пантерз» выиграли, три из них — по итогам 60 минут.

Ставка: победа «Флориды» в основное время за 2.21.