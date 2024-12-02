«Бавария» — «Байер». Алонсо воспользуется отсутствием Кейна

Программа уикенда отгремела, но на этой неделе остаёмся на внутренней арене. В Германии, например, состоятся кубковые встречи. И всё внимание — на Мюнхен. Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Альянц Арена» состоится матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Германии «Бавария» — «Байер» 3 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Баварии» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Шансы увидеть победу «Байера» по итогам 90 минут соразмерны с шансами увидеть дополнительно время. Коэффициенты находятся в районе 4.30, вероятность — в районе 23%.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча 1/8 финала Кубка Германии в Мюнхене получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятным представляется ничейный счёт 1:1, но допускают 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» — «Байер» (03.12.2024)

Испытания для «Баварии» и Венсана Компани продолжаются. После разгромного поражения от «Барселоны» мюнхенская команда одержала шесть побед подряд над довольно скромными оппонентами. Затем была удачная домашняя игра с французским «ПСЖ» (1:0) в Лиге чемпионов. Но в последнем матче пришлось разделить очки с дортмундской «Боруссией» (1:1) на выезде.

Несмотря на почти двукратное преимущество по игровым показателям, а именно по атакам (134 на 75), опасным атакам (67 на 23), ударам по воротам (13 на 7), ударам в створ (6 на 2) и проценту владения мячом (63 на 38), баварцы смогли отыграться лишь на 85-й минуте. На положение в Бундеслиге это не повлияло, но моральный дух подорвать может.

«Байер» теперь далёк от своей прошлогодней формы, но недооценивать его — себе дороже. В нынешнем сезоне клуб Хаби Алонсо идёт на третьем месте в чемпионате Германии и на шестом месте — в Лиге чемпионов. В обоих случаях за лидерские позиции возможность побороться до сих пор выглядит вполне реально. В обоих турнирах дистанция не превышает семи очков.

Кроме того, посмотрите на результаты леверкузенцев. После неприятного поражения от «Ливерпуля» (0:4) они провели четыре матча в разных турнирах. Сначала подарили очки «Бохуму» (1:1), но затем разгромили «Хайденхайм» (5:2) и «Ред Булл Зальцбург» 5:0), забив по пять мячей в каждом случае. На прошедших же выходных на выезде дожали берлинский «Унион» (2:1).

Что это сулит «Баварии»? Строго говоря, ничего хорошего. Подопечные Хаби Алонсо в отличной форме, а сам испанский специалист пока что очень удачно выступает против мюнхенского клуба. За четыре противостояния избежал поражения и добыл две победы на домашнем стадионе. В гостях тоже получается неплохо — два ничейных исхода при трёх забитых мячах суммарно. Нормально!

Конечно, «Бавария» попытается играть с позиции силы. Но «Байер» в нынешнем состоянии обязан как минимум давать бой. Тем более что в последнем матче баварцы лишились своей основной забивной силы — Гарри Кейн покинул поле на 33-й минуте, его восстановление займёт около двух недель. При таких раскладах можно даже подумать над Х2 в основное время.

Ставка: «Байер» не проиграет в основное время за 2.08.