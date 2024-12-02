Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король всё понял

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае Усик победил раздельным решением. Сможет ли Цыганский король извлечь уроки и вернуть себе титулы? Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем бое.

Дата и время боя Усик — Фьюри

Вечер бокса, в главном поединке которого сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри, пройдёт 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бои стартуют в 18:00 мск, а самый ожидаемый поединок начнётся, когда в столице России будет уже 22 декабря. Предполагается, что Усик и Фьюри выйдут в ринг не ранее 1:30 мск.

Полный кард вечера бокса 21 декабря с боем Усик — Фьюри

Планируется, что в вечере бокса в Эр-Рияде мы увидим шесть боёв. Полный кард выглядит следующим образом:

Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO), Великобритания;

Сергей Богачук (24-2, 23 KO), Украина — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO), Узбекистан;

Мозес Итаума (10-0, 8 KO), Великобритания – Демси Маккин (22-1, 14 KO), Австралия;

Джонни Фишер (12-0, 11 KO), Великобритания – Дэйв Аллен (23-6-2, 18 KO), Великобритания;

Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO), Великобритания – Питер Макгрейл (10-1, 6 KO), Великобритания;

Айзек Лав (25-2-3, 8 KO), Великобритания – Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO), Великобритания.

Что на кону в бою Усик — Фьюри

На кону в реванше будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, но позднее отказался от титула по версии IBF. Организация настаивала на обязательной защите, украинский боксёр предпочёл этому реванш с Фьюри.

Где смотреть в прямом эфире бой Усик — Фьюри

В России показывать бой Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируют.

Коэффициенты букмекеров на бой Усик — Фьюри 2

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.90 (около 32% вероятности), а на ничью можно сделать ставку за 15.00 (6%).

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на досрочное завершение можно поставить за 2.40.

Чего ждать от реванша Усик — Фьюри

Победой в первом бою с Фьюри Усик заткнул скептиков, которые говорили, что у него слабый удар и выносливость боксёра-любителя. Поэтому вряд ли он станет коренным образом менять свою тактику в реванше. Это по-прежнему будут постоянное давление, быстрые перемещения и коронные серии ударов. К тому же теперь украинец понимает силу ударов Тайсона, так что, возможно, мы увидим даже чуть более безбашенный бокс от Усика. Скорость и техника — это главные козыри чемпиона.

А что же Фьюри? Неужели всё потеряно? Вовсе нет. Да, не лучший бой против Нганну, а потом поражение от Усика, конечно, дали повод задуматься. Цыганский король просто не успевал за соперником. Ну и тактика, которая годами давала результат, на этот раз засбоила.

Чтобы победить Усика, Тайсону нужно поменять свой план, быть идеально готовым физически и наконец начать пахать в защите. Одной работой корпуса с Усиком не справиться, нужно поднимать руки. Кроме того, в первом бою Фьюри уступил в работе ног. Понятно, что до уровня Усика здесь ему не дотянуться, но если подойти к реваншу с идеальным весом, то скорость перемещения повысится. Что пропорционально повысит и шансы. Ну а удар Цыганского короля никуда не делся.

Если говорить о ставках на матч, то здесь, скорее всего, нас ждёт полный поединок. Если не случится чего-то непредвиденного на старте боя, то поединок неминуемо перейдёт в тактическую плоскость. А в ней сильнее окажется тот, кто сделал более правильные выводы из первого боя.

Ставка: полный бой за 1.57.