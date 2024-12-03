«Арсенал» — «МЮ». Рубен Аморим накажет за недооценку

Программа уикенда отгремела, но мы остаёмся на внутренней арене. Календарь настолько плотный, что времени на отдых попросту не найти. В среду, 4 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «МЮ» 4 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.49, что даже приблизительно переваливает за 65% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 6.90 — менее 15% вероятности. Ничейный исход более вероятен, коэффициент в районе 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс». Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Впрочем, наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев. Хотя их победу со счётом 2:1 тоже не исключают.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (04.12.2024)

Букмекеры либо недооценивают «Манчестер Юнайтед», либо переоценивают «Арсенал». Разница в шансах на победу, по мнению экспертов, составляет более 50%. А ведь на отрезке в четыре последних тура чемпионата Англии у обоих клубов одинаковое количество побед — по две. Манкунианцы при этом ещё и умудрились избежать поражений, в то время как лондонцы уступили «Ньюкаслу».

Возможно, аналитики вдохновились тремя последними матчами «канониров». Здесь, к слову, три разгромные победы — над «Ноттингем Форест» (3:0), «Спортингом» (5:1) и «Вест Хэмом» (5:2). Сразу же для себя отмечаем солидную результативность. Соперники-то мощные! «Ноттингем», на секундочку, идёт в одном очке от топ-5 АПЛ, а остальные в представлении не нуждаются.

Однако «красным дьяволам» есть чем крыть. Во-первых, воодушевляющий эффект после назначения нового главного тренера никто не отменял. Во-вторых, после увольнения Эрика тен Хага команда действительно выглядит лучше. Даже с исполняющим обязанности главного тренера Рудом ван Нистелроем удалось отойти от регулярных поражений.

Под руководством Рубена Аморима «МЮ» провёл уже три встречи. Пока всё неплохо. Сперва была непонятная ничья с «Ипсвичем» (1:1) в АПЛ, а затем случилась волевая победа над «Будё-Глимт» (3:2) в Лиге Европы. На прошедших же выходных клуб разгромил «Эвертон» со счётом 4:0. С реализацией, как видно, проблем у футболистов тоже нет.

Разумеется, на своём поле «Арсенал», уже зарекомендовавший себя при Микеле Артете опасным оппонентом, будет давить. Минимум на гол наиграть должен. Однако недооценивать гостей просто нельзя. Футболисты «Манчестер Юнайтед» сейчас заведены, решительно настроены и голодны до побед. Так что запросто готовы ответить своим голом даже на чужом поле. Тем более что оборона лондонцев не эталон.

Ставка: обе забьют за 1.83.