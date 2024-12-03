«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Арне Слот споткнётся. Но не сейчас

Программа уикенда отгремела, а мы остаёмся на внутренней арене. Календарь настолько плотный, что времени на отдых попросту не найти. В среду, 4 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 4 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 4.40 — менее 23% вероятности. Ничейный исход чуть более вероятен, но соразмерен победе хозяев.

Вместе с тем аналитики предполагают результативный футбол в Ньюкасле. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1, хотя победу гостей со счётом 2:1 тоже не исключают.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» (04.12.2024)

Уж больно хороший ход набрал «Ливерпуль». 15 побед за 16 матчей в разных турнирах — это очень круто. Чего только стоят победы в последних двух домашних встречах! Напомним, ливерпульская команда с одинаковым счётом 2:0 обыграла на «Энфилде» мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Причём в обоих случаях всё было абсолютно по делу.

К этой минуте «Ливерпуль» хорош, солиден и результативен. И эта стабильность принесла ему промежуточное лидерство в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В первом случае мерсисайдский клуб оторвался от ближайшего преследователя на девять очков по итогам 13-го тура, во втором случае — на два очка по итогам 5-го тура. Перспективы вкусные.

Вообще, подопечные Арне Слота настолько ладно идут, что невольно начинаешь ждать осечки. Рано или поздно она обязательно случится. Но способен ли остановить их именно «Ньюкасл»? Пожалуй, перед предстоящим матчем это самый главный вопрос. Что можно сказать о «Ньюкасле»? С приходом шейхов и денег клуб приободрился и преобразился, но высот пока не достиг.

В прошлом сезоне «сороки» немного сбавили темп, финишировав лишь на седьмой строчке. Сейчас тоже не впечатляют — идут всего в четырёх очках от топ-5 АПЛ, однако даже не в топ-10. Нестабильность мешает закрепиться в еврокубковой зоне. Например, недавно обыграли на своём поле мощные «Челси» и «Арсенал», но уступили менее крепкому «Вест Хэму».

Что же тогда остаётся у «Ньюкасла», если не высокое место в таблице и не выдающаяся игра? Может быть, история противостояний на его стороне? А вот и нет! Последний раз «Ливерпуль» спотыкался на «Ньюкасле» в апреле 2021 года, когда случилась домашняя ничья со счётом 1:1. С тех пор соперники встретились шесть раз, и шесть раз побеждал «Ливерпуль».

Вот и получается, что у Арне Слота на руках есть все козыри для очередной победы. Разумеется, вечно выигрывать не получится, но пока логично будет проверить П2. При этом высокой результативности мы бы ждать не стали. Хозяева настроятся должным образом, играть будут внимательно. Да и гостям обычно хватает пары забитых мячей. Бездумно бежать вперёд — это не сюда.

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.80.