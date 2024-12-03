«Вашингтон» — «Сан-Хосе». Овечкин, не торопись!

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра пройдёт на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 4 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны — они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Сан-Хосе» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.60 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Вашингтоне получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.54. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.44 (в районе 40% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.50.

Ставка на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» (04.12.2024)

Победив «Нью-Джерси» (6:5), «Вашингтон» поднялся на первое место Восточной конференции. Это важный эмоциональный момент. На пути к нему было много сложностей. Получилось даже адаптироваться к игре без травмированного Александра Овечкина. Тратить сил приходится больше, в том числе и на игру в неравных составах, но всё окупается.

«Кэпиталз» первыми во всей НХЛ преодолели отметку в 100 заброшенных шайб. Всё больше осваивается вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. В последних четырёх матчах он набрал три очка.

Игра всех звеньев «Вашингтона» выглядит целостно и организованно. Что ещё нужно для того, чтобы сохранить лидерство на Востоке? Только продолжать в том же духе. Тем более что календарь совсем не против.

В то же время «Сан-Хосе» нельзя недооценивать. Безнадёжный аутсайдер выдал хороший отрезок и подходит в неплохой форме к матчу с «Кэпиталз». Подопечные Райана Варсофски выиграли три из четырёх последних встреч. Не сложилось только с «Оттавой», хотя и там всё было близко — 3:4. При желании и тот матч тоже можно занести в позитив.

При этом «Шаркс» — явные аутсайдеры. Они располагаются в нижней части сводной таблицы НХЛ и не претендуют на выход в плей-офф. Тем не менее «Сан-Хосе» показывает зубы. Сражается что есть сил. Напомнил о себе Клим Костин. В матче с «Сиэлтом» (8:5) он набрал два очка и устроил драку, заступившись за одноклубника.

По самоотдаче претензий к «Сан-Хосе» быть не может, однако до конца перестройки ещё далеко. Состав соответствующий. Часто наблюдаются жуткие провалы в защите. В 27 встречах пропущено целых 97 шайб. Во всей лиге больше только у «Питтсбурга». Очень плохо «Шаркс» выступают на выезде. Три победы в 14 матчах — это несерьёзно.

У «Вашингтона» восемь побед в 13 встречах на «Кэпитал Уан-Арене», семь из них — в основное время. Возьмём П1 + ТБ 5.5 шайбы. У подопечных Карбери все шансы сохранить лидерство на Востоке. В соперниках явный аутсайдер. Тренер может со спокойной душой выделить побольше игрового времени молодёжи. Для Мирошниченко это возможность как следует проявить себя.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.25.