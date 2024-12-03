Экспресс с коэффициентом 11.54: злой Флик, довольный Хаби Алонсо

На этот раз вторник обойдётся без Лиги чемпионов, но топ-клубы всё равно в деле. Представляем вашему вниманию экспресс на главные матчи 3 декабря. Ла Лига, АПЛ и Кубок Германии!

Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона»

Поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничья с «Сельтой» (2:2) пошатнули почву под ногами сине-гранатовых. После 15-го тура каталонский коллектив по-прежнему лидирует, но мадридский «Реал» теперь отстаёт лишь на одно очко и имеет игру в запасе. Причём что-то стало с обороной. За три последних тура испанской Примеры сине-гранатовые пропустили пять мячей — в 2,5 раза больше, чем за четыре тура до этого. Результативность тоже упала.

«Мальорка» показывает бодрую игру. В двух последних турах забила пять мячей. Соперники, конечно, не самые сильные — «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1). Но ведь тому же «Лас-Пальмасу» накануне «Барселона» проиграла у себя дома. Теперь же каталонцы полетят на Мальорку, где в прошлом сезоне пропустили от местного клуба два мяча и потеряли очки — 2:2.

Конечно, возвращение Ламина Ямаля может взбодриться подопечным Ханси Флика. Особенно в нападении. Однако на фоне небольшого спада и в отсутствие основного голкипера уверенности в обороне не так много. При таких раскладах ставка на голы в обе стороны напрашивается сама. Скорее всего, «Барселона» сыграет с позиции силы, может даже открыть счёт. Но «Мальорка» на своём поле обязана отвечать минимум одним голом.

Прогноз на матч «Лестер» — «Вест Хэм»

«Лестер» очень вовремя подсуетился, назначив на должность главного тренера легенду футбола Руда ван Нистелроя,. Времени на раскачку не будет. «Лестер» уступил в четырёх из пяти последних встреч в АПЛ. За этот период «лисы» пропустили целых 13 мячей. С результативностью при этом порядок. Не забили в одном-единственном из 13 матчей чемпионата Англии.

У «Вест Хэма» ситуация немногим лучше. Летом клуб возглавил Хулен Лопетеги. Прошло уже 13 туров, а у него до сих пор мало что получается. Лишь 15 очков, почти все они были набраны во встречах с аутсайдерами и середняками. В предыдущем туре «молотобойцы» уступили «Арсеналу» — 0:4 к 36-й минуте и итоговые 2:5. Пропускают много они не только во встречах с лидерами. У лондонцев в пассиве разгромные поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) и крайне нестабильного «Тоттенхэма» (1:4).

«Лестер» для «Вест Хэма» — далеко не самый удобный соперник. Лондонцы выиграли всего лишь 3 из 10 последних очных встреч. Практически все матчи получились результативными. Смена тренера наверняка воодушевит «Лестер». Руд ван Нистелрой — культовая фигура, как минимум на эмоциональный подъём в первые недели однозначно стоит рассчитывать. 1Х + ТБ 2.5 мяча идёт за 3.00. Это риск, но нынешний «Вест Хэм» позволяет подумать о такой ставке.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер»

После разгромного поражения от «Барселоны» мюнхенская команда одержала шесть побед подряд над довольно скромными оппонентами. Затем была удачная домашняя игра с французским «ПСЖ» (1:0) в Лиге чемпионов. Но на днях пришлось разделить очки с дортмундской «Боруссией» (1:1) на выезде. От поражения ушли лишь во втором тайме.

«Байер» далёк от своей прошлогодней формы, однако недооценивать его — себе дороже. В нынешнем сезоне клуб Хаби Алонсо идёт на третьем месте в чемпионате Германии и на шестом — в Лиге чемпионов. Кроме того, посмотрите на результаты леверкузенцев. После неприятного поражения от «Ливерпуля» (0:4) они провели четыре матча в разных турнирах. Сначала подарили очки «Бохуму» (1:1), но затем разгромили «Хайденхайм» (5:2) и «Ред Булл Зальцбург» 5:0). На прошедших же выходных на выезде дожали берлинский «Унион» (2:1).

Что это сулит «Баварии»? Строго говоря, ничего хорошего. Подопечные Хаби Алонсо в отличной форме, а сам испанский специалист пока что очень удачно выступает против мюнхенского клуба. В четырёх матчах избежал поражения и добыл две победы на домашнем стадионе. В гостях тоже получается неплохо — два ничейных исхода при трёх забитых мячах суммарно. Х2 за 2.08 — хороший вариант.

Экспресс на футбол 3 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче «Мальорка» — «Барселона» за 1.85.

Ставка 2: «Лестер» не проиграет «Вест Хэму» + тотал больше 2.5 гола за 3.00.

Ставка 3: «Байер» не проиграет «Баварии» в основное время за 2.08.

Общий коэффициент: 1.85 х 3.00 х 2.08 = 11.54.