«Атлетик» — «Реал». «Барселона» может спать спокойно

Всё внимание на центральный матч 19-го тура чемпионата Испании. В среду, 4 декабря, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао померяются силами «Атлетик» и мадридский «Реал» Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Хосе Санчес Мартинес.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Атлетик» — «Реал» 4 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид (04.12.2024)

За редким исключением матчи между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом» получаются близкими и малорезультативными. Лишь в одной-единственной из девяти последних очных встреч команды преодолели планку в два забитых мяча. Во многом это связано с прагматичным стилем игры «львов».

Эрнесто Вальверде традиционно использует тактику с акцентом на оборону. Чем сильнее оппонент, тем выше концентрация защитников. А если игра ещё и в Бильбао, у нападающих соперника не будет ни пяди свободного пространства. Дома баски проигрывают очень редко — зафиксировано только одно поражение в сезоне.

Даже в предстоящем матче «львы» претендуют на три очка. Они набрали хороший ход — не знают поражений уже шесть туров Примеры. В последних двух матчах побеждены «Реал Сосьедад» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1). Из этого следует, что мадридский «Реал» ждут проблемы в Бильбао.

«Сливочные» начали понемногу приходить в себя. Победы в трёх последних встречах Ла Лиги с вытекающим из этого сокращением отставания от лидирующей «Барселоны» до одного очка внушают оптимизм. Подкрепляется он тем, что у подопечных Карло Анчелотти есть матч в запасе, а также оправились от травм несколько игроков.

На этом позитив заканчивается. «Атлетик» — первый действительно опасный соперник «Реала» после двух подряд поражений в Лиге чемпионов — от «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2), а также разгромного проигрыша в «эль класико» (0:4). У мадридцев серьёзные проблемы игрового плана. В лазарете ещё много важных футболистов.

В трёх вышеперечисленных матчах забит всего лишь один гол, да и тот с пенальти. Никак не найдёт своё место в команде Килиан Мбаппе. В последней игре с «Хетафе» (2:0) он отличился с шикарной передачи Джуда Беллингема. Уверенности это французу не придало. В следующем эпизоде не забил в пустые. Сколько можно транжирить голевые моменты? Давление нарастает, уверенность падает.

Напрашивается 1Х + ТМ 3.5 мяча. В качестве альтернативы можно рассмотреть низ по голам. «Атлетик» крепок в защите, но нападение, откровенно говоря, не блещет. В 15 встречах в Примере «львы» забили 22 мяча. Нормально, не более. Высокой результативности тут ждать точно не стоит. Вполне возможно, будет безголевая ничья или даже 1:0.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.