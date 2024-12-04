Экспресс с коэффициентом 8.10: красота в АПЛ и безнадёга мадридского «Реала»

Первый топ-соперник для Аморима в «МЮ» и сложный выезд для «королевского клуба».

Середина рабочей недели подарит сразу несколько ярких матчей в европейском футболе. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс с коэффициентом 8.10 на игры, которые состоятся 4 декабря.

Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ»

Перекос в линии кажется чрезмерным. На отрезке из четырёх последних туров чемпионата Англии у обоих клубов одинаковое количество побед — две. Манкунианцы при этом ещё и умудрились избежать поражений, в то время как лондонцы уступили «Ньюкаслу». Возможно, аналитики вдохновились тремя свежими победами «канониров» — над «Ноттингем Форест» (3:0), «Спортингом» (5:1) и «Вест Хэмом» (5:2).

Однако «красным дьяволам» есть чем крыть. Во-первых, эффект после назначения нового главного тренера. Во-вторых, после увольнения Эрика тен Хага команда действительно выглядит лучше. Под руководством Рубена Аморима «МЮ» провёл уже три встречи. Пока всё неплохо. Сперва была непонятная ничья с «Ипсвичем» (1:1) в АПЛ, затем случилась волевая победа над «Будё-Глимт» (3:2) в Лиге Европы. На прошедших же выходных клуб разгромил «Эвертон» со счётом 4:0. С реализацией, как видно, проблем у футболистов нет.

Разумеется, на своём поле «Арсенал», уже зарекомендовавший себя при Микеле Артете опасным оппонентом, будет давить. Минимум на гол наиграть должен. Однако недооценивать гостей просто нельзя. Футболисты «Манчестер Юнайтед» сейчас заведены, решительно настроены и голодны до побед. Так что запросто готовы ответить своим голом даже на чужом поле. Тем более что оборона лондонцев не эталон.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

Уж больно хороший ход набрал «Ливерпуль». 15 побед за 16 матчей в разных турнирах — это очень круто. Первые места в АПЛ и Лиге чемпионов. С отрывом! «Сороки» идут всего в четырёх очках от топ-5 АПЛ, однако при этом даже не в топ-10. Нестабильность мешает закрепиться в еврокубковой зоне.

Последний раз «Ливерпуль» спотыкался на «Ньюкасле» в апреле 2021 года, когда случилась домашняя ничья со счётом 1:1. С тех пор соперники встретились шесть раз — и шесть раз побеждал «Ливерпуль».

Вот и получается, что у Арне Слота на руках есть все козыри для очередной победы. Разумеется, вечно выигрывать не получится, но пока логично будет проверить П2. При этом высокой результативности мы бы ждать не стали. Хозяева настроятся должным образом, играть будут внимательно. Да и гостям обычно хватает пары забитых мячей. Бездумно бежать вперёд — это не сюда. П2 за 1.84 — это хорошо.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид

За редким исключением, матчи команд получаются близкими и малорезультативными. Лишь в одной-единственной из девяти последних очных встреч была преодолена планка в два забитых мяча. Дома баски проигрывают очень редко — только одно поражение в сезоне.

Они в порядке: не знают поражений уже на протяжении шести туров Примеры. В последних двух матчах побеждены «Реал Сосьедад» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1). «Атлетик» — первый действительно опасный соперник «Реала» после двух подряд поражений в Лиге чемпионов — от «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2), а также разгромного проигрыша в «эль класико» (0:4).

Напрашивается 1Х + ТМ 3.5 мяча. В качестве альтернативы можно рассмотреть низ по голам. «Атлетик» крепок в защите, однако нападение, откровенно говоря, не блещет. В 15 встречах в Примере «львы» забили 22 мяча. Нормально, но не более. Высокой результативности тут ждать точно не стоит.

Экспресс на футбол 4 декабря

Ставка 1: обе забьют в матче «Арсенал» — «МЮ» за 1.85.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» за 1.84.

Ставка 3: «Атлетик» не проиграет «Реалу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.38.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.84 х 2.38 = 8.10.