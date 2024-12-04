Разгромить «Манчестер Сити» и после этого потерять очки с середняком — это «Тоттенхэм».

«Борнмут» — «Тоттенхэм». Ничего не понятно, но очень интересно

14-й тур АПЛ набирает обороты. 5 декабря, в четверг, сойдутся «Борнмут» и «Тоттенхэм». Матч пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм» 5 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 2.70 — приблизительно 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Тоттенхэм» (05.12.2024)

«Борнмут» всё прочнее закрепляется в середине турнирной таблицы АПЛ. Это крепкая боевая команда, нередко доставляющая проблемы лидерам. Недавно были одержаны победы над «Арсеналом» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:1), а также зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (1:1).

Впечатляет, но так или иначе «вишни» — середняк, которому свойственны спады. В последних трёх матчах АПЛ два поражения и пропущено семь мячей. На фоне этого непонятен слух об интересе мадридского «Реала» к Илье Забарному. Украинский защитник — явно не суперзвезда, и в целом оборона у «Борнмута» слабовата.

Андони Ираола больше полагается на исполнительское мастерство и скорость нападающих. В 13 встречах в первенстве забили 20 мячей. Немалая часть голов досталась сильным соперникам. «Вишни» во многом схожи с «Тоттенхэмом». Только у лондонцев ресурсов побольше и положение в таблице получше.

«Шпоры» демонстрируют красивый футбол с акцентом на результативность, но стабильности в результатах и близко нет. Сами за себя говорят три последних матча в чемпионате Англии. Поражение от «Ипсвича» (1:2), разгромная победа над «Манчестер Сити» (4:0) и ничья с «Фулхэмом» (1:1). И так на протяжении всего сезона.

Лилово-белых очень сильно штормит. Во многом это обусловлено не лучшей формой ведущих футболистов, в том числе Сон Хын Мина и Джеймса Мэддисона. Добавляют головной боли травмы и дисквалификации. Надолго выбыл основной вратарь «шпор», плюс Ангелос Постекоглу пока что не может рассчитывать на Родриго Бентанкура.

Несмотря на все проблемы, «Тоттенхэм» нельзя списывать со счетов. Обычно он забивает много — 28 голов в 13 встречах АПЛ, то есть больше двух в среднем за 90 минут. Пропускает тоже немало.

В таких условиях предлагаем взять ОЗ + ТБ 3.5 мяча. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. У обеих команд явный крен в нападение и не наблюдается последовательности в результатах. Фаворита выявить невозможно, но это определённо будут яркие 90 минут!

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.13.