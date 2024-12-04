«Лацио» — «Наполи». Конте такой Конте

И вечный бой. Покой нам только снится! Не успела отгреметь программа уикенда, как пришло время новых встреч на внутренней арене. В четверг, 5 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Италии «Лацио» — «Наполи» 5 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Наполи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.10. — менее 33% вероятности.

Если соперникам предстоит провести дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.30. То есть дать однозначный прогноз на исход встречи в 1/8 финала Кубка Италии эксперты не могут. Зато они не ждут высокую результативность: тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Наполи» (05.12.2024)

Судя по всему, на «Лацио» очень сильно повлияла домашняя нулевая ничья со скромным «Лудогорцем» в Лиге Европы. Потеря ценных очков при таком солидном преимуществе могла оказать эффект на ментальное состояние футболистов. Ну а как иначе объяснить болезненное поражение от «Пармы» со счётом 1:3 в следующем же матче? Причём на этот раз игровой перевес был ещё серьёзнее.

В целом же римский коллектив под руководством Марко Барони выглядит бодро. В чемпионате Италии отстаёт от лидера всего на четыре очка, а в Лиге Европы — и вовсе лидирует. Правда, пока за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных, но это тоже показательно. Перспективы многообещающие.

«Наполи», напротив, должен быть в хорошем настроении. Дело в том, что клуб относительно неплохо прошёл отрезок из матчей с конкурентами. Календарь в короткие сроки свёл неаполитанцев с «Миланом» (2:0), «Аталантой» (0:3), «Интером» (1:1) и «Ромой» (1:0). Две победы при всего одном поражении с такими соперниками — это достойно.

Закрепить успех удалось на прошлых выходных благодаря победе над «Торино». Любопытно, что футболисты из неаполитанской команды снова продемонстрировали надёжную игру в обороне, но ещё и сами ограничились одним голом. Результативной передачей отметился Хвича Кварацхелия, а забитым мячом — Скотт Мактоминей. Грузин снова помогает, а шотландец отлично вписался.

Вообще, забивать мало и не пропускать — это характерная черта для «Наполи» при Антонио Конте. Если вынести за скобки разгромное поражение от «Аталанты», подопечные Антонио Конте пропустили всего один раз за шесть последних матчей в разных турнирах при пяти победах. А ведь оппоненты, напомню, были очень серьёзные.

С учётом того, что «Лацио», даже когда имеет игровой перевес, не может забить достаточное количество голов аутсайдерам, ждать от него результативного футбола в атаке с крепким «Наполи» не приходится. Вместе с тем неаполитанцы выглядят более стабильно и могут как минимум не проиграть в основное время.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и «Наполи» не проиграет в основное время за 2.22.