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Трактор — Автомобилист: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2024, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Трактор» — «Автомобилист». На Востоке КХЛ новый лидер
Михаил Коробов
«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз на матч 05.12
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Челябинцы утратили стабильность, а конкуренты не дремлют.

Два дерби Урала за несколько дней заказывали? В прошлую субботу «Автомобилист» принимал «Трактор» в Екатеринбурге, 5 декабря команды встретятся уже в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Порадуют ли нас команды вновь обилием заброшенных шайб?

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 5 декабря 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, что равно 47% вероятности. Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.57 (около 27% вероятности). На ничью можно поставить за 3.77 (26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Челябинске получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.27, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.59. Если обе команды забьют во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.00.

Ставка на матч КХЛ «Трактор» Челябинск — «Автомобилист» Екатеринбург (05.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем уральском дерби, завершившемся со счётом 5:3, «Трактор» намеренно отдавал инициативу и на контратаках наказывал за ошибки. В этот раз всё может произойти с точностью до наоборот. В этом сезоне команды встречаются уже в четвёртый раз, но челябинцы выиграли только однажды. В двух других матчах уступили в основное время.

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Как ни странно, соперники лучше выступают в гостях, а не дома. Подопечные Бенуа Гру набрали на выезде больше очков, чем любая другая команда КХЛ. Екатеринбуржцы занимают третье место по этому показателю, но они провели на несколько матчей меньше, чем «Локомотив» и «Трактор».

В последний раз «Автомобилист» проигрывал в гостях ещё в октябре — петербургскому СКА (2:5). Победная серия клуба на выезде насчитывает семь матчей. У екатеринбуржцев очень хорошо получается действовать вторым номером. Они совершают меньше ошибок, а уж на пространстве есть кому решать.

«Автомобилист» проиграл четыре из шести последних встреч. До этого было семь побед подряд. С другой стороны, все поражения случились в Екатеринбурге. По содержанию игры получились близкими. Со «Спартаком» (4:5 Б) подопечные Заварухина проявили характер и героически вернулись в третьем периоде после яркой драки. Отыгрались с 1:4.
Челябинцы смотрятся менее заряженными. Пока ещё возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но спад заметен невооружённым глазом. Только шесть побед в 13 предыдущих матчах — это не дело. На днях подопечные Гру уступили «Салавату Юлаеву» (1:4). По потерянным очкам уфимцы уже лучше.

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У «Трактора» нет времени собраться с силами и отдохнуть после нескольких трудных выездов. А у «Автомобилиста» ещё и оправились от травм несколько важных игроков. Заварухин загружает их практикой для как можно более быстрого возвращения в тонус. Менеджеры тем временем пытаются усилить состав. Предлагаем проверить итоговую победу екатеринбуржцев. Они выглядят свежее.

Ставка: победа «Автомобилиста» с учётом ОТ и буллитов за 2.50.

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