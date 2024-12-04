«Анахайм» — «Вегас». Барбашёв и Дорофеев сильнее календаря

«Голден Найтс» — явные фавориты, но им придётся выйти на лёд второй день подряд.

5 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся команды из разных частей турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона — «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Игра пройдёт на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Анахайм» — «Вегас» 5 декабря 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Анахайма» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.25 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (19%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Анахайме получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если обе команды забьют в первом периоде, сыграет коэффициент 2.60 (в районе 38% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.40.

Ставка на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс» (05.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

На последнем отрезке сезона «Анахайм» заметно прибавил. Четыре поражения в 10 матчах — более чем неплохой показатель для одного из главных аутсайдеров лиги, каковым «Дакс» и являются. На выход в плей-офф они не претендуют. Отставание от лидеров слишком большое, да и силёнок маловато.

«Анахайм» в процессе перестройки. Глубины и качества состава пока не хватает. Хороший отрезок — лишь результат удобного календаря. В соперниках было много середняков и аутсайдеров. Тому же «Вегасу» дома «Дакс» несколько недель назад проиграли в основное время — 2:3.

Неплохо тогда выступил Павел Минтюков. Защитник «Анахайма» записал на свой счёт результативную передачу и помог команде не пропустить много. А разгромом ведь попахивало. «Голден Найтс» нанесли практически в два раза больше бросков. Они были быстрее, сильнее и техничнее.

«Вегас» с самого начала сезона находится на самом верху Тихоокеанского дивизиона. Результаты на последнем отрезке сезона схожи с «Анахаймом», время от времени случаются провалы. Для второго-третьего месяцев сезона дело житейское. При этом, в отличие от «Дакс», побеждали «Голден Найтс» не только середняков и аутсайдеров.

Совсем недавно подопечные Брюса Кэссиди обыграли лидирующий «Виннипег» (4:3). Главным героем встречи стал Иван Барбашёв. Он оформил дубль. Машина завелась! Также не перестаёт радовать Павел Дорофеев. После перевода во второе звено он стал радовать результативностью с завидной стабильностью. 24-летний форвард в среднем забивает каждые две-три игры.

А вот Илья Самсонов мог бы действовать получше. Во встрече с «Ютой» (0:6) он пропустил две курьёзные шайбы, после чего партнёры фактически бросили играть, получив шесть голов к 26-й минуте.

Так или иначе, «Вегас» — явный фаворит. История очных встреч всецело на стороне «Голден Найтс». 7 из 11 выиграны по итогам 60 минут. Можно смело проверить лобовую победу гостей. Напрягает разве что напряжённый календарь. Бэк-ту-бэк — это всегда неприятно. Накануне «рыцари» принимали «Эдмонтон», после чего летели 360 км до Анахайма. Приятного мало, однако запаса мастерства должно хватить.

Ставка: победа «Вегаса» в основное время за 2.00.