СКА — «Динамо». Ротенберг и Кудашов не станут сдерживаться

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. До перерыва на матчи Кубка Первого канала ещё много времени, а потому продолжаем следить за клубными разборками. В четверг, 5 декабря, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ СКА — «Динамо» Москва 5 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.95 (51% вероятности), в то время как победа московского «Динамо» по итогам 60 минут оценивается коэффициентом 3.60 (27% вероятности). Овертайм идёт за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.45. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.62 — более 60% вероятности. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (05.12.2024)

СКА сумел-таки преодолеть череду неудачных матчей. Сейчас результаты выглядят вполне прилично: шесть игр — четыре победы. И это глоток свежего воздуха после пяти поражений подряд. Конечно, до лидирующего ярославского «Локомотива» всё ещё очень далеко, но настрой, по крайней мере, должен быть вполне рабочий.

Петербуржцы вернулись в родные пенаты после дальневосточной командировки, которая прошла с переменным успехом. С одной стороны, уступили по буллитам «Адмиралу» (2:3 Б) во Владивостоке. С другой стороны, забросили семь шайб в ворота «Амура» (7:5) в Хабаровске и добыли победу. Короче говоря, получилось неоднозначно.

Важно отметить, что подопечные Романа Ротенберга получили дополнительные дни отдыха, поскольку свой последнюю встречу провели ещё в ноябре. Московское же «Динамо» на днях гостило в Казани у местного «Ак Барса». Надо сказать, не очень удачно. Матч получился яркий, с девятью заброшенными шайбами на двоих, но гости уступили — 4:5.

Любопытно, что это уже вторая подряд игра, когда подопечные Алексея Кудашова получают не меньше четырёх шайб в свои ворота. Ранее они гостили у «Куньлуня». Победу добыли уже за пределами основного времени — 5:4 ОТ. А если взглянуть на две последние очные встречи СКА и «Динамо», здесь тоже есть место большому количеству голов.

В прошлый раз в Санкт-Петербурге СКА выиграл у «Динамо» со счётом 5:3. На этот раз тоже можно ожидать штук шесть заброшенных шайб. Гости прилично чудят в обороне. По крайней мере, некоторое недопонимание точно есть. Момент с курьёзным голом в Татарстане это подтверждает. Но и от хозяев требовать максимальной концентрации после небольшого простоя и перелётов не стоит.

Альтернативные варианты — обе забросят больше 1.5 шайбы или 1Х через тотал больше 4.5 шайбы. В первом случаев коэффициент, правда, заметно ниже. Зато во втором есть надежда на СКА, который выступит на домашнем льду. Хотя столичное «Динамо» должно собраться после поражения в Казани.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.97.